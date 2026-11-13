14 người thiệt mạng trong vụ tai nạn liên hoàn 23 xe

Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra trên một tuyến đường ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau khi tài xế xe tải mất kiểm soát phương tiện của mình ngay trước nửa đêm ngày 12/11.

Vụ va chạm của chiếc xe tải đã gây ra đám cháy trước khi ngọn lửa lan sang nhiều xe khác. Hậu quả là "tổn thất nặng nề về người", nhà chức trách cho biết. Ít nhất 30 người bị thương và đã được đưa đến bệnh viện.

Xét nghiệm ADN đang được tiến hành để xác định danh tính thi thể nạn nhân. Họ cho biết một số người trong số đó là công dân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 14 người thiệt mạng. Nguồn: X

Các quan chức cho biết chiếc xe tải đã va chạm với một chiếc ô tô khác trước khi lật và đâm vào nhiều phương tiện khác.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện và hiện trường đã được phong tỏa.

Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cảm ơn lực lượng cảnh sát và bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất tới những người bị ảnh hưởng.

Khoảng một nửa số nạn nhân bị thương đã được xuất viện, trong khi số còn lại vẫn đang nằm viện.