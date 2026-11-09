14 người ở Lâm Đồng nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc biển

Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), cho biết bệnh viện đang điều trị cho 14 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc.

Theo bác sĩ Phúc, các bệnh nhân đang được tích cực điều trị. Trong đó, một trường hợp bị ngộ độc rất nặng, hiện hôn mê sâu, suy thận nặng.

14 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận sau khi ăn cá nóc.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, trưa 8/11, một nhóm người cùng ăn cá nóc biển do một ngư dân đi biển mang về. Số cá này được chia cho nhiều gia đình chế biến. Sau bữa ăn, những người này xuất hiện triệu chứng nôn ói nhiều nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cả 14 bệnh nhân đều sinh sống tại làng chài Phú Hài, phường Phú Thủy.

Theo bác sĩ Phúc, chiều 8/11, bệnh viện tiếp nhận 10 trường hợp ngộ độc sau khi ăn cá nóc. Đến tối cùng ngày, có 4 bệnh nhân nhập viện tiếp tục do có triệu chứng tương tự. Đến sáng 9/11, sức khỏe của 13 bệnh nhân cơ bản ổn định. Riêng một bệnh nhân bị ngộ độc rất nặng, hôn mê sâu, suy thận nặng.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để thống nhất hướng điều trị tích cực.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cá nóc biển có chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây ngộ độc nặng, thậm chí tử vong. Người dân tuyệt đối không đánh bắt, chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm, kể cả khi đã qua chế biến.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 18/2, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận hai trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau khi ăn cá nóc. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tê bì lưỡi, môi, tê tay chân và khó thở tăng dần.

Dấu hiệu nhận biết ngộ độc cá nóc

Theo các chuyên gia y tế, triệu chứng ngộ độc cá nóc thường xuất hiện sớm, trong khoảng 10 - 45 phút sau khi ăn, nhưng cũng có trường hợp khởi phát muộn hơn tùy lượng độc tố ăn vào và cơ địa từng người.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có các biểu hiện: Tê môi, lưỡi, miệng, môi, mặt, tê ngón và bàn tay, ngón chân và bàn chân: đây là dấu hiệu đặc trưng và thường xuất hiện sớm nhất. Tăng tiết nước bọt, buồn nôn, nôn: kèm theo cảm giác chóng mặt, choáng váng. Đau bụng, tiêu chảy: có thể xuất hiện cùng lúc hoặc ngay sau các triệu chứng thần kinh. Ở mức độ này, người bệnh vẫn tỉnh táo, các phản xạ còn tương đối bình thường.

Dấu hiệu chuyển nặng: Nếu độc tố tiếp tục hấp thu, tình trạng có thể chuyển nặng trong vòng vài giờ với các dấu hiệu: Loạn ngôn, mất phối hợp, mệt lả; Yếu cơ, liệt cơ tiến triển, suy hô hấp, tím, ngừng thở, co giật; Mạch chậm, huyết áp hạ và hôn mê. Có thể xuất hiện: Tăng huyết áp do thiếu oxy hoặc ở người bệnh đã có bệnh tăng huyết áp từ trước. Trường hợp nặng nhất, người bệnh có thể rơi vào hôn mê, ngừng thở, ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vì vậy, nếu sau khi ăn phải cá nóc, bất kỳ ai xuất hiện cảm giác tê môi, lưỡi hoặc đầu chi, dù triệu chứng còn nhẹ, đều cần được đưa đến cơ sở y tế ngay, không nên chờ theo dõi tại nhà. Ngộ độc cá nóc có thể diễn tiến từ mức độ nhẹ sang suy hô hấp chỉ trong vài giờ, nên việc cấp cứu càng sớm càng làm tăng khả năng hồi phục.