14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo ở TPHCM

Ngày 8/11, Công an TPHCM cho biết, trong cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép, công an phát hiện một nhóm người nước ngoài nghi tổ chức lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo tại phường Tân Mỹ.

Cơ quan chức năng kiểm tra nơi các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh CACC.

Trước đó, qua nắm tình hình, cơ quan công an ghi nhận nhóm người sinh hoạt khép kín trong căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3. Cửa kính căn nhà luôn được dán kín, mỗi ngày chỉ một người ra ngoài rồi mang thực phẩm, nhu yếu phẩm về.

Lúc 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Mỹ kiểm tra đột xuất căn nhà. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.

Nhóm này đang sử dụng 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng thiết bị phát wifi. Trong nhà còn có các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh CACC.

Qua khai thác ban đầu, cơ quan công an ghi nhận nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền cho họ nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch tại biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Trung Quốc. Sau đó, nhóm bố trí phương tiện đưa những người này về căn nhà trên.

Theo thông tin ban đầu, thủ đoạn của nhóm là lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng sàn uy tín, sử dụng đường dẫn gần giống để đánh lạc hướng nạn nhân.

Nhân viên được giao danh sách, kịch bản và sử dụng WhatsApp để tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân đầu tư. Khi nạn nhân đồng ý, họ gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nhận tiền.

Nhóm quản lý tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận ảo trên sàn, khiến nạn nhân tin việc đầu tư có lãi, từ đó dẫn dụ chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.