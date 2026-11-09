14 người nhập viện sau ăn cá nóc, Bộ Y tế đề nghị khẩn trương điều tra

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, ngày 8/11, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã ghi nhận 14 trường hợp nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá nóc. Các bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng như khó thở, tê tay chân, tê môi, buồn nôn. Trong số các ca bệnh, có 1 trường hợp chuyển biến rất nặng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu và phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

Trước tình hình khẩn cấp trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận theo dõi sát diễn biến sức khỏe các bệnh nhân, tập trung điều trị tích cực nhằm không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng.

14 người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cá nóc. Ảnh: Thúy Hạnh

Trong trường hợp cần thiết, cơ sở y tế phải thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối với bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Đồng thời, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng được giao nhiệm vụ khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời theo dõi giám sát tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị cơ quan chức năng địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng cá nóc và các loại hải sản có độc tố tự nhiên.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, không ăn động vật hoang dã hay hải sản lạ khi không rõ nguồn gốc và cách chế biến an toàn. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn hải sản lạ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.