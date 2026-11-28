Theo hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE ngày 27-11, thi thể 14 nạn nhân đã được đưa vào bờ. Trước đó, cơ quan cứu hộ hàng hải báo cáo phát hiện từ 8 đến 10 thi thể trên thuyền và đã dùng trực thăng đưa sáu người trong tình trạng nguy kịch tới bệnh viện. Chiếc thuyền được tìm thấy cách đảo El Hierro khoảng 72 km về phía nam và được kéo về cảng La Estaca.

Tàu tuần tra xa bờ ESPS Relámpago (P43) lớp Meteoro của Hải quân Tây Ban Nha tiến vào cảng Las Palmas, quần đảo Canary. Ảnh: Webcam/Warship Cam

Trong một vụ cứu hộ khác, 84 người sống sót từ một thuyền khác được đưa tới cảng La Restinga trên đảo El Hierro. Cảng này có trung tâm tiếp nhận và bệnh viện dã chiến, nơi xử lý phần lớn các trường hợp người di cư đến đảo bằng đường biển.

Lượng người di cư đến quần đảo Canary tăng nhanh từ tháng 10, lên mức kỷ lục 2.100 người chỉ trong ngày 25-11, phần lớn cập đảo El Hierro, nơi có khoảng 11.400 dân. Chính quyền đảo đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ đầu tháng. Sau vụ việc, người đứng đầu chính quyền quần đảo Canary Fernando Clavijo kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha và Ủy ban châu Âu hành động, đồng thời cho rằng các biện pháp ứng phó cần bắt đầu từ những điểm xuất phát như Senegal và Gambia.

Mỗi năm, hàng nghìn người tìm cách vượt Đại Tây Dương từ Tây Phi tới quần đảo Canary trên những chiếc thuyền chở quá số người, bất chấp sóng lớn và dòng chảy mạnh. Theo Al Jazeera, việc tăng cường tuần tra ngoài khơi Senegal, Mauritania và Morocco đã đẩy một số điểm xuất phát xuống xa hơn về phía nam, khiến hành trình dài hơn và nguy hiểm hơn.

Vụ việc xảy ra hai ngày trước cuộc tổng tuyển cử Tây Ban Nha ngày 29-11, khi nhập cư là một trong những vấn đề chính của chiến dịch tranh cử. Trong khi Thủ tướng Pedro Sánchez nhấn mạnh những lợi ích kinh tế của nhập cư, phe cánh hữu đang dẫn đầu các cuộc thăm dò chủ trương siết chặt kiểm soát.