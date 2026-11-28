Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (giữa) quan sát công việc của Lực lượng Vệ binh Dân sự tại vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 31/7/2026. (Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã)

Tin cho biết, chiếc thuyền chở người di cư khởi hành từ Banjul, thủ đô của Gambia, 10 ngày trước đó. Theo các cuộc điều tra sơ bộ, nguyên nhân là do động cơ của thuyền đã bị hỏng 3 ngày trước khi được phát hiện, khiến nó trôi dạt tự do trên biển.

Chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của các tàu thuộc Cơ quan Cứu hộ Hàng hải và Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha với sự hỗ trợ của một máy bay trực thăng. Ngoài ra còn có 6 người trong tình trạng nguy kịch được đưa đến một bệnh viện trên đảo El Hierro bằng máy bay trực thăng; 84 người sống sót khác được đưa đến cảng La Restinga trên một tàu của Cơ quan Cứu hộ Hàng hải.

Theo hãng tin EFE, chiếc thuyền chở người di cư sau đó đã được một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Dân sự kéo vào cảng.

Số lượng người di cư đến quần đảo Canary đã tăng mạnh trong những tuần gần đây. Theo EFE, vào ngày 24/11, hơn 2.100 người di cư đã đến đảo El Hierro qua đường Đại Tây Dương.

Theo số liệu do Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố, tính từ tháng 1 đến tháng 10, có 28.155 người nhập cư vào Tây Ban Nha bằng đường biển thông qua các tuyến đường di cư bất hợp pháp, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, 13.327 người đã đến quần đảo Canary trong cùng thời gian, chiếm gần một nửa tổng số người nhập cư bằng đường biển vào Tây Ban Nha.