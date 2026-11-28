Hàng trăm người di cư tìm cách bơi vượt sông từ Maroc đến thành phố Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN phát

Theo hãng tin Tây Ban Nha EFE và báo El País, chiếc thuyền khởi hành từ Banjul, thủ đô Gambia, từ 10 ngày trước. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy động cơ thuyền bị hỏng từ 3 ngày trước khi được phát hiện, khiến phương tiện trôi dạt trên biển.

Chiến dịch cứu hộ có sự tham gia của các tàu thuộc Cơ quan Cứu hộ Hàng hải Tây Ban Nha, lực lượng Vệ binh Dân sự và một máy bay trực thăng. Trong số những người sống sót, 6 người trong tình trạng nguy kịch đã được trực thăng đưa đến bệnh viện trên đảo El Hierro, 84 người còn lại được đưa đến cảng La Restinga bằng tàu cứu hộ. Sau đó, một tàu tuần tra của lực lượng Vệ binh Dân sự đã kéo chiếc thuyền gặp nạn về cảng.

Trong những tuần gần đây, số người di cư tìm cách đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha qua tuyến đường di cư Đại Tây Dương tăng mạnh. Theo EFE, riêng ngày 24/11 (giờ địa phương), hơn 2.100 người di cư đã đến đảo El Hierro.

Số liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 10/2026, có 28.155 người đến nước này bằng đường biển thông qua các tuyến di cư bất hợp pháp, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 13.327 người đến quần đảo Canary, chiếm gần một nửa tổng số người di cư bất hợp pháp bằng đường biển vào Tây Ban Nha trong giai đoạn trên.