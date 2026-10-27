Nền tảng ModelCompare so sánh câu trả lời của nhiều mô hình AI trước cùng một câu hỏi về con người. Ảnh minh họa Pinterest

14 mô hình AI được hỏi cùng một câu hỏi

Ngày 22/10, nền tảng ModelCompare công bố thử nghiệm yêu cầu 14 mô hình AI đưa ra quan điểm gây tranh cãi nhất về con người. Bài viết được cập nhật ngày 26/10/2026.

Mỗi mô hình được hỏi ba lần, không có chỉ dẫn hệ thống riêng. Trong 42 lượt trả lời dự kiến, 41 câu được ghi nhận; một lượt bị từ chối. Các mô hình đến từ 10 phòng thí nghiệm tại ba quốc gia.

Danh sách gồm GPT-6.1 Sol, GPT-6.1 Terra, GPT-6 Astra, Gemini 4 Argon, DeepSeek V4 Pro, Kimi K3, Kimi K3.1 Pro, Qwen3.8 2.4T A95B, Muse Spark Open, Grok 4.7, Claude Opus 5.5, Claude Fable 5.1, GLM 5.3 và Mistral Large 4.

Theo ModelCompare, 35/41 câu trả lời có chung chủ đề. Chín mô hình đưa ra nhận định này trong cả ba lần trả lời; cả 14 mô hình đều đề cập đến chủ đề trên ít nhất một lần.

Lòng trung thành và tâm lý đám đông trong câu trả lời của AI

Các mô hình diễn đạt nhận định chung theo nhiều cách. GPT-6.1 Sol cho rằng con người trung thành với cảm giác thuộc về một nhóm hơn là sự thật. Grok 4.7 viết: "Con người thà cùng nhau sai còn hơn đúng một mình". DeepSeek V4 Pro nhận định: "Con người không có nguyên tắc; họ có lòng trung thành".

Kimi K3 cho rằng niềm tin của con người gắn chặt với nhóm mà họ thuộc về. Gemini 4 Argon nhận định con người có xu hướng tìm cách chiến thắng trong tranh luận và củng cố vị thế trong cộng đồng, thay vì tìm kiếm sự thật.

Một số mô hình tập trung vào cách con người nhìn nhận bản thân. GPT-6 Astra đề cập đến xu hướng biến sự thuận tiện thành nguyên tắc. GPT-6.1 Terra cho rằng nhiều người quan tâm đến cảm giác mình là người tốt hơn việc thực sự làm điều tốt. Qwen3.8 2.4T A95B nhận định con người thường muốn được tập thể chấp nhận hơn là sống theo các nguyên tắc đạo đức.

Kimi K3.1 Pro cho rằng con người muốn trở thành người hùng trong câu chuyện của chính mình hơn là kiểm chứng câu chuyện ấy có đúng hay không. Muse Spark Open nhận định con người tìm kiếm những câu chuyện giúp cuộc sống có ý nghĩa và khiến nhóm của mình cảm thấy vượt trội.

Bên cạnh các nhận định trên, Claude Opus 5.5 có câu trả lời cho rằng con người tử tế hơn cách họ tự đánh giá về mình. Claude Fable 5.1 đề cập đến xu hướng coi trọng thiện ý hơn kết quả thực tế của hành động. GLM 5.3 cho rằng con người muốn cảm thấy bản thân có ý nghĩa, trong khi Mistral Large 4 đưa ra những nhận định về tính hợp lý và ý thức của con người.

Grok 4.7 có một lần từ chối đưa ra quan điểm gây tranh cãi; hai câu trả lời còn lại thuộc nhóm nhận định chung. Claude Opus 5.5 và Claude Fable 5.1 mỗi mô hình có hai câu trả lời thuộc nhóm chung, còn GLM 5.3 và Mistral Large 4 mỗi mô hình có một câu.

Tranh biếm họa tập trung vào đám đông và công nghệ

Ngoài câu trả lời bằng văn bản, mỗi mô hình còn được yêu cầu viết mô tả cho một tranh biếm họa minh họa quan điểm của mình. ModelCompare sử dụng Nano Banana 2.1 để tạo hình từ các mô tả này.

Theo bài công bố, phần lớn tranh minh họa hình ảnh đám đông, sự đối đầu giữa các nhóm hoặc cách con người bảo vệ niềm tin của mình. Một số tranh đặt nhân vật trong bối cảnh phòng xử án với cán cân công lý bị chi phối; những tranh khác mô tả các nhóm người từ chối tiếp nhận thông tin trái với quan điểm của mình.

ModelCompare là một nền tảng trực tuyến dùng để so sánh các mô hình AI, cho phép gửi cùng một câu hỏi đến nhiều mô hình và đặt các câu trả lời cạnh nhau để đối chiếu. Nền tảng cũng cung cấp thông tin về tốc độ phản hồi và chi phí sử dụng từng mô hình Thử nghiệm được ModelCompare công bố ngày 22/10 và cập nhật ngày 26/10/2026, với 41 câu trả lời từ 14 mô hình AI.