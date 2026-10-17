14 lượt tàu tuyến metro số 1 bị ảnh hưởng do sự cố điện bất khả kháng

Tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị vận hành tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên) cho biết, lúc 7 giờ 4 phút ngày 17/10 đã xảy ra sự cố mất điện toàn Trạm 220kV Thủ Đức do sự cố trên hệ thống truyền tải điện quốc gia, làm mất điện khu vực Thủ Đức. Sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của 14 lượt tàu metro Bến Thành - Suối Tiên.

Sau khi hệ thống điện được khôi phục, công ty đã phối hợp Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam thực hiện tái lập phụ tải và khôi phục hoạt động vận hành trên tuyến vào lúc 7 giờ 57 phút cùng ngày.

Theo ông Lê Minh Triết, khi xảy ra sự cố, các đoàn tàu vẫn vận chuyển hành khách đến các nhà ga an toàn, sau đó mới dừng hoạt động. Do hôm nay là thứ Bảy, ngày thấp điểm, lượng hành khách đi lại không nhiều nên sự cố không gây ùn ứ tại nhà ga. Trong khung giờ sáng, thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu khoảng 12 phút.

Cũng theo lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC), sự cố bất khả kháng tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức (cung cấp một phần điện cho Thành phố Hồ Chí Minh, do Công ty Truyền tải điện 4 phụ trách) đã dẫn đến gián đoạn cung cấp điện cho khu vực Thủ Đức và ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến metro số 1 thời gian ngắn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, EVNHCMC đã phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam sử dụng hệ thống điều khiển điện từ xa để nhanh chóng tái lập điện cho các phụ tải, trong đó có hệ thống tuyến metro số 1; đồng thời khôi phục cấp điện cho các khu vực nhà dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ Đức.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (MAUR), tuyến metro số 1 được cấp điện thông qua hai trạm chính là Bình Thái (Thành phố Thủ Đức trước đây) và Tân Cảng (quận Bình Thạnh trước đây).

Hệ thống tiếp điện trên cao (OCS) của tuyến metro số 1 có nhiệm vụ cung cấp điện trực tiếp cho đoàn tàu thông qua sự tiếp xúc giữa dây dẫn điện trên cao và cần lấy điện gắn trên nóc tàu. Đây là công nghệ được sử dụng phổ biến trên thế giới, bảo đảm hiệu suất và độ an toàn trong quá trình vận hành tàu điện.

Theo MAUR, các cấu phần của hệ thống OCS trên tuyến metro số 1 đều được sản xuất tại Nhật Bản. Hệ thống gồm khung trụ, giá đỡ, thiết bị cách điện, dây điện một chiều 1.500V và hệ thống bảo vệ chống sét.

Khi tàu di chuyển, cần lấy điện trên nóc tàu tiếp xúc với dây dẫn phía trên để duy trì nguồn điện liên tục cho hệ thống động cơ.

Điện xoay chiều (AC) từ lưới điện quốc gia được chuyển đổi thành điện một chiều (DC) thông qua hệ thống cấp điện tại các trạm Bình Thái và Tân Cảng. Nguồn điện sau chuyển đổi được đưa vào hệ thống tiếp điện trên cao để phục vụ hoạt động của đoàn tàu. Hệ thống cấp điện cho metro số 1 được bố trí riêng nhằm bảo đảm tính ổn định và liên tục.