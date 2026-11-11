14 lĩnh vực phải chuyển đổi vị trí công tác sau 3-5 năm

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Thông tư 29/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 15/12/2026 đã quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc là từ đủ 3 năm đến 5 năm, không bao gồm thời gian không làm việc thực tế theo quy định.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo quy định, 14 vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi thuộc nhiều lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ như: Tổ chức cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, biên chế, địa giới hành chính, thi đua, khen thưởng, tiền lương, người có công, lao động nước ngoài, an toàn lao động và hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thứ nhất, thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thẩm định nhân sự trình cấp có thẩm quyền thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm; thay đổi vị trí việc làm viên chức, thay đổi bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm đối với viên chức.

Thứ ba, thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

Thứ tư, thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

Thứ năm, thẩm định và công nhận hồ sơ địa giới hành chính các cấp; hồ sơ đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính; hồ sơ đề án và quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, phường, đặc khu loại đặc biệt.

Thứ sáu, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ các hội thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Thứ tám, phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ chín, quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ mười, thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh phí ưu đãi đối với người có công.

Mười một, thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Mười hai, thẩm định và cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Mười ba, thẩm định và cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và hoạt động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thẩm định hồ sơ chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Mười bốn, thẩm định hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Thông tư 29/2026 của Bộ Nội vụ cũng quy định việc chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt.

Theo đó, các trường hợp đặc biệt chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác gồm người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên hoặc đang được biệt phái; phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, và nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác.

Ngoài ra, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo phân cấp quản lý, trong đó xác định thời hạn thực hiện và trình tự, thủ tục chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.