14 lính Kazakhstan chết đuối khi diễn tập bên bờ biển

14 quân nhân Kazakhstan thiệt mạng sau khi bị cuốn ra biển trong cuộc diễn tập tại tỉnh Mangistau, miền tây nước này, bên bờ biển Caspi ngày 24/9/2026.

14 quân nhân Kazakhstan thiệt mạng sau khi bị cuốn ra biển trong cuộc diễn tập tại tỉnh Mangistau, miền tây nước này, bên bờ biển Caspi ngày 24/9.

Bộ Quốc phòng Kazakhstan ngày 25/9 thông báo, đã tìm thấy thi thể của 2 quân nhân còn lại, nâng tổng số người thiệt mạng lên 14. 3 người sống sót đã được đưa vào bờ.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tuyên bố, ngày 25/9 là ngày quốc tang để tưởng niệm các quân nhân thiệt mạng.

Thủ tướng Oljas Bektenov chỉ thị thành lập ủy ban chính phủ điều tra thảm kịch. Cơ quan chức năng Kazakhstan đồng thời mở vụ án hình sự liên quan sự việc.

Giới chức Kazakhstan chưa công bố nguyên nhân cụ thể khiến nhóm quân nhân bị cuốn ra biển. Chính quyền cho biết cuộc điều tra sẽ làm rõ toàn bộ diễn biến, việc tổ chức và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình diễn tập, cũng như trách nhiệm pháp lý nếu có.

Cuộc diễn tập hải quân Khazar Korgan-2026 bắt đầu ngày 22/9 tại tỉnh Mangistau, với sự tham gia của hơn 500 quân nhân thuộc hải quân và các đơn vị khác của Kazakhstan.

Lực lượng cảnh sát biển thuộc cơ quan biên phòng tỉnh Mangistau và các đơn vị phòng không Kazakhstan cũng tham gia hoạt động này.

Nội dung diễn tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Biển Caspi trải dài giữa Kazakhstan, Nga, Turkmenistan, Iran và Azerbaijan. Khu vực ven biển phía Kazakhstan có điều kiện thời tiết thay đổi nhanh, với gió mạnh có thể khiến tình hình trên mặt nước biến động trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, giới chức Kazakhstan chưa xác định thời tiết là nguyên nhân duy nhất dẫn tới tai nạn.

Các kết luận về nguyên nhân và trách nhiệm sẽ phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Vụ việc xảy ra trong một cuộc diễn tập quân sự có quy mô hơn 500 người, khiến 14 quân nhân thiệt mạng và trở thành một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất liên quan hoạt động huấn luyện quân sự của Kazakhstan trong thời gian gần đây.