14 học viên hoàn thành khóa đào tạo nhân viên y tế thôn, bản

Đại diện lãnh đạo Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên.

Tham gia khóa đào tạo có 14 học viên. Sau 6 tháng đào tạo, các học viên đã hoàn thành chương trình với 25 tín chỉ, 10 môn học, tập trung vào những kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng như: Xử trí ban đầu một số triệu chứng, bệnh thường gặp; các thuốc thiết yếu và cách sử dụng thuốc; sơ cấp cứu ban đầu và các kỹ thuật chăm sóc người bệnh; vệ sinh phòng bệnh và truyền thông, giáo dục sức khỏe; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình; các chương trình y tế và quản lý y tế thôn, bản... Bên cạnh học lý thuyết, các học viên được thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tham gia thực hành tại cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên trao Giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc.

Kết thúc khóa đào tạo, 100% học viên hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ tốt nghiệp.