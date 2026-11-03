14 giờ ngày 4-11, livestream Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026

14 giờ ngày 4-11, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa (số 1 Trần Phú, phường Nha Trang) sẽ diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 (9-11) trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức; được Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa livestream trên Fanpage Truyền hình Khánh Hòa (http://facebook.com/truyenhinhkhanhhoa) của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa .

Tại buổi lễ, các đại biểu sẽ được xem video ghi lại những kết quả trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật năm 2026 trên địa bàn tỉnh; nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Buổi lễ cũng công bố khen thưởng của Sở Tư pháp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2026.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin” sẽ tổ chức lễ công bố và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi. Dự kiến có 5 tập thể và 26 cá nhân được trao giải.