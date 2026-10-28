14 giờ ngày 28-10: Truyền hình trực tiếp Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và văn bản triển khai của tỉnh Khánh Hòa

Vào lúc 14 giờ ngày 28-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy (số 1 Trần Phú, phường Nha Trang), kết hợp trực tuyến kết nối với các điểm cầu các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa truyền hình trực tiếp hội nghị trên 2 kênh truyền hình KTV, KTV1; Báo Khánh Hòa điện tử (baokhanhhoa.vn) và phát thanh trực tiếp trên 2 sóng FM 106,5 MHz, FM 95 MHz.

Hội nghị tập trung quán triệt các chuyên đề, nội dung gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Đồng thời, hội nghị cũng tập trung quán triệt các văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy; Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Những chuyên đề, nội dung được quán triệt tại hội nghị là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục thống nhất nhận thức, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.