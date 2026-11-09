14 giáo viên người dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương trong Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2026

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương (thứ 5, từ trái sang) và đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho 34 giáo viên tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Ảnh: Thùy Chi

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo...

Triển khai từ năm 2015, “Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình được tổ chức thường niên nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Đến nay, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 690 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu xuất sắc trên mọi miền Tổ quốc. Trong đó, năm 2026, chương trình tuyên dương 34 thầy giáo, cô giáo đang công tác tại các trường học, điểm trường ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/1/2026 và Quyết định Số 104/QĐ-BDTTG ngày 27/2/2026 của Bộ Dân tộc Tôn giáo về Công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 - 2030).

Trong số các giáo viên được tôn vinh năm nay, có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số thuộc 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương, xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng (thời gian công tác 29 năm 9 tháng). Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, giáo viên Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, xã A Lưới 4, thành phố Huế (thời gian công tác 6 năm 9 tháng).

Điểm đặc biệt của chương trình năm nay là hoạt động “Lớp học reo vui” tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, trải dài ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Những buổi gặp gỡ, giao lưu, hoạt động trải nghiệm, các góc đọc sách và không gian tri ân tạo cơ hội để học sinh bày tỏ tình cảm với thầy cô, cùng nhau có thêm những kỷ niệm đẹp dưới mái trường. Cùng với đó là 240 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà tri ân và hơn 1.000 khóa học tiếng Anh trực tuyến hỗ trợ giáo viên.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: "Trong hành trình trưởng thành của mỗi người, luôn có những người thầy, người cô để chúng ta nhớ về với lòng kính trọng và biết ơn. Có bài học giúp ta hiểu thêm một điều mới; có lời động viên giúp ta vượt qua mặc cảm, khó khăn; có sự kiên nhẫn của thầy cô đã giúp một học trò tìm lại niềm tin vào bản thân. Những điều giản dị ấy có thể theo mỗi người suốt cuộc đời. Truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc được gìn giữ từ chính những tình cảm sâu nặng ấy".

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thùy Chi

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, đối với các thầy cô công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hành trình ấy còn có nhiều nhọc nhằn hơn nữa. Để có một giờ học trọn vẹn, nhiều thầy cô phải vượt những cung đường xa, khắc phục điều kiện sinh hoạt, giảng dạy còn thiếu thốn; kiên trì đến từng gia đình vận động học sinh tới lớp. Ngoài giờ dạy, thầy cô còn quan tâm đến bữa ăn, tấm áo, hoàn cảnh của học trò, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến lớp học tập.

"Chúng ta trân trọng những nỗ lực ấy và càng thấu hiểu rằng, phía sau sự bền bỉ với nghề là những lo toan rất đời thường, những khoảng thời gian xa gia đình, những điều riêng tư phải gác lại. Vì vậy, sự tri ân dành cho thầy cô cần được thể hiện bằng việc lắng nghe, sẻ chia và sự đồng hành thiết thực, để thầy cô yên tâm hơn với công việc, có thêm niềm vui trong cuộc sống" - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói.

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Kim Quy chúc mừng 34 thầy giáo, cô giáo được vinh danh năm nay. Đồng thời, trân trọng ghi nhận những nỗ lực vượt khó, tinh thần sáng tạo và những đóng góp bền bỉ của các thầy cô cho sự nghiệp giáo dục; mong muốn các thầy cô luôn giữ được tình yêu nghề, có thêm điều kiện thuận lợi để giảng dạy, có thêm những niềm vui từ sự tiến bộ và trưởng thành của học trò.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cùng các đại biểu chụp ảnh chung cùng các giáo viên được tuyên dương trong chương trình. Ảnh: Thùy Chi

Tại chương trình, đồng chí Phạm Tất Thắng cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho 34 giáo viên tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Trước đó, chiều 9/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã gặp mặt và tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Tại buổi gặp mặt, các thầy, cô và các nhà giáo trẻ đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy; những động lực giúp các thầy cô tận tâm, cống hiến với nghề và những mong muốn, nguyện vọng về chế độ chính sách cho những giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các thầy, cô giáo cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, giảng dạy, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương năm nay. Ảnh: Thùy Chi

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó có việc xây dựng trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp, xây mới trường mầm non tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng khu vực biên giới.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ sự ấn tượng và xúc động trước những đóng góp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của 34 giáo viên được tuyên dương năm nay. Đồng thời khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn thấu hiểu những khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, nhất là về cơ sở vật chất, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ đãi ngộ... Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...