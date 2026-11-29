Đây là hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chủ trì và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức thực hiện.

Tham gia chương trình có ông Phan Thế Thắng - Phó Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng Ban Thư ký - Biên tập, Tạp chí Công Thương, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; Nhà báo, đạo diễn Trương Công Tú; cùng đại diện Ban Tổ chức, giảng viên và thành viên các đội thi.

Vòng Tập huấn nằm trong khuôn khổ Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chủ trì và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức thực hiện

Sau 03 tuần triển khai Vòng Sơ khảo trực tuyến, với hai hoạt động “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” và “Sản phẩm truyền thông sáng tạo”, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của hàng trăm nghìn cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng các sản phẩm truyền thông sáng tạo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 14 đội thi xuất sắc đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện và Đoàn Thanh niên tham gia Vòng Tập huấn.

Vòng Tập huấn Cuộc thi sáng tạo truyền thông Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng diễn ra vào sáng 29/11/2026 với sự tham dự của đại diện 14 đội thi.

Các đội thi đến từ 14 đơn vị gồm Trường Đại Học Lạc Hồng; Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Đại học Luật Hà Nội; Đại học Phenikaa; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Mở Hà Nội; Trường Cao đẳng FPT Polytechnic; Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương; Trường Đại học Đông Đô; và Trường Đại học Vinh.

Nâng cao kỹ năng vận dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phát biểu khai mạc Vòng Tập huấn Cuộc thi, bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng Ban Thư ký - Biên tập, Tạp chí Công Thương, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, với chủ đề “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”, Vòng Tập huấn là một chặng quan trọng của Cuộc thi, nhằm giúp các đội thi củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng vận dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào thực tiễn; đồng thời phát triển tư duy, kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông, sáng tạo nội dung và truyền tải thông điệp tuyên truyền pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng Ban Thư ký - Biên tập, Tạp chí Công Thương, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu khai mạc Vòng Tập huấn

Nếu như tại Vòng Sơ khảo, các đội đã thể hiện sức sáng tạo thông qua những sản phẩm truyền thông cụ thể, thì tại Vòng Tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn các đội tiến thêm một bước, đó là xây dựng một Kế hoạch truyền thông tổng thể nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các đội có thể tiếp tục phát triển những ý tưởng, sản phẩm đã thực hiện tại Vòng Sơ khảo hoặc lựa chọn những chủ đề, ý tưởng mới. Ban Tổ chức khuyến khích các đội xuất phát từ những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống, gắn với các xu hướng tiêu dùng hiện nay, đồng thời phát huy thế mạnh, sự sáng tạo và bản sắc riêng của mỗi đội thi.

Tại Vòng Tập huấn, các đội thi được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng vận dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kỹ năng xây dựng kịch bản, trình diễn tình huống và tuyên truyền pháp luật.

“Thông qua sự hướng dẫn, chia sẻ của các chuyên gia, tôi hy vọng các đội thi sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng và những gợi mở để hoàn thiện ý tưởng, xây dựng kế hoạch truyền thông bảo đảm tính chính xác về nội dung pháp luật, tính sáng tạo, tính khả thi và khả năng ứng dụng, lan tỏa trong thực tiễn”, bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian diễn ra Vòng Tập huấn, Ban Tổ chức và các chuyên gia sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đội trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch truyền thông.

Đại diện các đội thi tham gia Vòng Tập huấn

“Tôi mong rằng các đội sẽ tận dụng tốt cơ hội này để tích cực học hỏi, chủ động trao đổi với các chuyên gia, phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo và thể hiện tốt nhất năng lực của mình”, bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng, những kế hoạch, ý tưởng truyền thông được xây dựng trong khuôn khổ Cuộc thi sẽ có khả năng ứng dụng, triển khai và nhân rộng trong thực tiễn, góp phần đưa kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến gần hơn với cộng đồng. Qua đó, mỗi thành viên, mỗi đội thi sẽ trở thành những nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại chính cơ quan, đơn vị, trường học của mình, góp phần lan tỏa thông điệp “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.

Củng cố kiến thức pháp luật và trang bị thêm kỹ năng sáng tạo sản phẩm truyền thông

Tại Vòng Tập huấn, ông Đặng Duy Quang - Trưởng Ban Phóng viên, Tạp chí Công Thương, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi phổ biến những nội dung chính trong thể lệ và yêu cầu đối với sản phẩm thực hành và tiêu chí đánh giá để lựa chọn các đội thi tham dự Vòng Chung kết.

Ông Đặng Duy Quang - Trưởng Ban Phóng viên, Tạp chí Công Thương, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi phổ biến những nội dung chính trong thể lệ và yêu cầu đối với sản phẩm thực hành và tiêu chí đánh giá để lựa chọn các đội thi tham dự Vòng Chung kết

Theo đó, mỗi đội thi lựa chọn 01 chủ đề hoặc vấn đề thực tiễn liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xây dựng Kế hoạch truyền thông. Trên cơ sở kiến thức được tập huấn và sự hướng dẫn của chuyên gia, các đội xây dựng kế hoạch, xác định công chúng mục tiêu, mục tiêu và thông điệp chủ đạo, ý tưởng sáng tạo, sản phẩm và kênh truyền thông dự kiến, phương thức triển khai và phương pháp đánh giá hiệu quả.

Các đội chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch truyền thông. Các chuyên gia hướng dẫn, góp ý về nội dung pháp luật, ý tưởng sáng tạo và tính khả thi của kế hoạch.

Kết thúc Vòng Tập huấn, mỗi đội nộp 01 Kế hoạch truyền thông hoàn chỉnh để Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, xét chọn đội thi tham gia Vòng Chung kết.

Ban Tổ chức và các chuyên gia tổ chức đánh giá Kế hoạch truyền thông của từng đội thi dựa trên tính chính xác của nội dung pháp luật; tính sáng tạo, phù hợp và khả thi của kế hoạch; và khả năng ứng dụng, lan tỏa trong cộng đồng. Căn cứ kết quả đánh giá, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết.

Ông Phan Thế Thắng - Phó Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi trình bày Chuyên đề 1 về tập huấn pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động triển khai trong thời kỳ mới tại Việt Nam

Nhà báo, đạo diễn Trương Công Tú chia sẻ Chuyên đề 2 hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch truyền thông

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các đội thi đã được tham gia hai chuyên đề tập huấn do các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn. Cụ thể, ông Phan Thế Thắng - Phó Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi đã có phần trình bày Chuyên đề 1 về tập huấn pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động triển khai trong thời kỳ mới tại Việt Nam; nhà báo, đạo diễn Trương Công Tú chia sẻ Chuyên đề 2 hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch truyền thông và kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng kịch bản, trình diễn tình huống.

Thông qua các chuyên đề các đội thi được củng cố, cập nhật kiến thức pháp luật, đồng thời trang bị thêm kỹ năng xây dựng ý tưởng, kịch bản, xử lý tình huống và sáng tạo sản phẩm truyền thông một cách sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu

Thông qua các chuyên đề, các đội thi được củng cố, cập nhật kiến thức pháp luật, đồng thời trang bị thêm kỹ năng xây dựng ý tưởng, kịch bản, xử lý tình huống và sáng tạo sản phẩm truyền thông một cách sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu. Qua đó, giúp các đội vận dụng hiệu quả kiến thức pháp luật vào việc xây dựng, hoàn thiện sản phẩm truyền thông, góp phần lan tỏa nhận thức và thúc đẩy những hành động thiết thực về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn cũng ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, đặt câu hỏi với Ban Tổ chức và các chuyên gia về những nội dung liên quan đến kiến thức pháp luật, yêu cầu với Kế hoạch truyền thông, cách lựa chọn hình thức thể hiện và kỹ năng truyền tải thông điệp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các câu hỏi, thắc mắc của các đội thi đã được Ban Tổ chức và các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn, giải đáp, giúp các đội thi hiểu rõ hơn về tiêu chí đánh giá, cách vận dụng kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào những tình huống thực tiễn cũng như xây dựng sản phẩm truyền thông sáng tạo, hấp dẫn và bảo đảm tính chính xác

Các câu hỏi, thắc mắc của các đội thi đã được Ban Tổ chức và các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn, giải đáp, giúp các đội thi hiểu rõ hơn về tiêu chí đánh giá, cách vận dụng kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào những tình huống thực tiễn cũng như xây dựng sản phẩm truyền thông sáng tạo, hấp dẫn và bảo đảm tính chính xác. Qua đó, các đội thi đã có thêm cơ sở để hoàn thiện ý tưởng, kịch bản và Kế hoạch truyền thông, chuẩn bị tốt cho phần đánh giá, lựa chọn các đội thi tham dự Vòng Chung kết.

Theo kế hoạch, các đội thi phải hoàn thành và nộp sản phẩm dự thi Vòng Tập huấn trước 17h00 ngày 05/12/2026. Ban Tổ chức dự kiến công bố kết quả lựa chọn đội thi tham gia Vòng Chung kết vào ngày 07/12/2026. Vòng Chung kết Cuộc thi sáng tạo truyền thông "Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2026.