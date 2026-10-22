14 đầu mối bán xăng dầu thấp hơn giá điều hành: Đổ xăng ở đâu để tiết kiệm?

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, sau đợt điều chỉnh giá xăng dầu ngày 15-10, một số doanh nghiệp đầu mối tiếp tục giảm giá bán lẻ, thay vì chỉ áp dụng mức giá theo cơ chế điều hành chung.

Trong đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg. 11 thương nhân còn lại giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm: Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec), Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Petrolimex nằm trong nhóm 14 đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng. Ảnh: Phương Vi

Động thái này giúp người mua có cơ hội tiết kiệm chi phí nhiên liệu, đặc biệt với các phương tiện sử dụng lượng xăng dầu lớn hoặc doanh nghiệp vận tải, sản xuất cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Theo mức giá tính toán từ đợt điều hành ngày 15-10, nếu giảm thêm 300 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 còn 26.670 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III còn 26.720 đồng/lít, dầu diesel còn 28.800 đồng/lít và dầu mazut còn 21.830 đồng/kg.

Nếu giảm thêm 350 đồng/lít, kg, giá xăng E5 RON 92 còn 26.620 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III còn 26.670 đồng/lít, dầu diesel còn 28.750 đồng/lít và dầu mazut còn 21.780 đồng/kg.

Để tránh phải di chuyển qua nhiều cửa hàng nhằm tìm nơi bán rẻ hơn, người dân có thể sử dụng ứng dụng “Quanh tôi” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát triển.

Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm cây xăng theo vị trí, tra cứu địa chỉ, chỉ đường, loại nhiên liệu và thông tin giá bán được cập nhật. Người dùng có thể tìm ứng dụng bằng từ khóa “Quanh tôi” trên App Store hoặc Google Play, sau đó lựa chọn điểm bán phù hợp với hành trình.

Việc 14 đầu mối chủ động hạ giá dưới mức điều hành cho thấy doanh nghiệp có thể sử dụng chính sách giá để thu hút khách hàng và chia sẻ một phần chi phí nhiên liệu với thị trường.