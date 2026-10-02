14 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới THE

Times Higher Education (THE) ngày 30/9 công bố trong Bảng xếp hạng đại học thế giới 2027, xếp hạng 2.297 đại học thuộc 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ xếp hạng có quy mô lớn nhất của THE từ trước đến nay. Việt Nam có 14 đại diện, tăng 3 trường so với 11 trường của năm 2026.

Thứ hạng của đại học Việt Nam trong Bảng xếp hạng đại học thế giới 2027 của Times Higher Education

Trong nhóm đại học Việt Nam, Trường Đại học Duy Tân và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) cùng nằm trong nhóm 701-800 thế giới, dẫn đầu về thứ hạng của Việt Nam. Tiếp đó là Đại học Y Hà Nội, thuộc nhóm 801-1.000.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng trong nhóm 1.001-1.200, trong khi Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng thuộc nhóm 1.201-1.400.

Thứ hạng của đại học Việt Nam trong Bảng xếp hạng đại học thế giới 2027 của Times Higher Education

Các đại diện tiếp theo gồm Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh trong nhóm 1.401-1.600; Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân cùng ở nhóm 1.601-1.800; Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thuộc nhóm 1.801-2.000.

Bốn trường còn lại - Đại học Cần Thơ, Đại học Huế, Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng - cùng nằm trong nhóm 2.001+.

Thứ hạng của đại học Việt Nam trong Bảng xếp hạng đại học thế giới 2027 của Times Higher Education

Thêm trường, nhưng chưa đồng nghĩa với tăng hạng

Điểm đáng chú ý trong kết quả năm nay là ba trường lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Cần Thơ và Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Sự gia tăng số lượng đại diện của Việt Nam đến từ việc có thêm các trường đủ điều kiện tham gia bảng xếp hạng, thay vì một làn sóng tăng hạng của các trường đã có tên.

Trong số những trường đã được xếp hạng trước đó, Đại học Y Hà Nội là trường duy nhất được ghi nhận tăng nhóm xếp hạng, từ 801-1.000 lên 701-800 theo bảng đối chiếu được các nguồn trong nước công bố. Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì trong nhóm 1.201-1.400, trong khi nhiều trường giảm nhóm.

Ảnh minh hoạ: VGP

THE cho biết các trường được đánh giá dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm chính, gồm chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, môi trường nghiên cứu, triển vọng quốc tế và thu nhập từ ngành công nghiệp. Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm 30%, giảng dạy 29,5%, môi trường nghiên cứu 29%, triển vọng quốc tế 7,5% và thu nhập từ ngành công nghiệp 4%.

Những thay đổi này đặc biệt đáng chú ý với Việt Nam, bởi sự hiện diện ngày càng rộng của các trường trong bảng xếp hạng cho thấy năng lực tham gia các hệ thống đánh giá quốc tế đang được mở rộng, nhưng thứ hạng cao vẫn phụ thuộc lớn vào năng lực nghiên cứu, chất lượng công bố, mức độ trích dẫn, môi trường học thuật và khả năng quốc tế hóa.

Với 14 đại diện năm nay, Việt Nam có mức hiện diện cao nhất từ trước tới nay trong Bảng xếp hạng đại học thế giới 2027 của Times Higher Education. Theo các chuyên gia, đây là một dấu mốc về độ phủ, nhưng thứ hạng của các trường đồng thời cho thấy chặng đường để Việt Nam hình thành những đại học nghiên cứu có sức cạnh tranh ở nhóm cao của khu vực và thế giới vẫn còn dài. Đây không chỉ là câu chuyện của từng trường, mà còn liên quan đến quy mô đầu tư cho nghiên cứu, khả năng thu hút nhân tài, môi trường học thuật, hợp tác quốc tế và cơ chế để các đại học phát huy đầy đủ quyền tự chủ.