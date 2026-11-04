14 chiến sĩ giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật ở Sơn La

Ngày 4/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời phối hợp với Công an xã Nậm Ty và các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn, đưa lái xe bị mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật tại bản Pàn, xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La đi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 3/11, tại tuyến đường liên bản thuộc bản Pàn, xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một xe ô tô tải bị lật trong quá trình lùi xe. Vụ việc làm cabin xe bị biến dạng, lái xe là anh Lường Văn Thoan mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Tài xế được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nậm Ty đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn ban đầu, đồng thời thông báo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 chi viện.

Nhận được tin báo, Chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 nhanh chóng điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng và 1 xe chở quân đến hiện trường, cách đơn vị khoảng 25 km, triển khai các biện pháp cứu nạn.

Sau khi đưa được nạn nhân ra khỏi khu vực mắc kẹt, lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình nhanh chóng đưa anh Lường Văn Thoan đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương cột sống.