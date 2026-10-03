14 Casper và Toki Thành Thỏ 'hồi sinh' trở lại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Cụ thể, 14 Casper là một trong hai "Anh tài" rời chương trình sớm nhất, ngay sau Công diễn 1, để lại sự tiếc nuối rất lớn cho khán giả. Bởi nam nghệ sĩ được đánh giá là một người đa tài và chỉ 1 công diễn là chưa đủ để anh thể hiện hết những gì mong muốn.

Càng tiếc nuối hơn khi tiết mục cuối cùng mà anh tham gia cùng các thành viên Nhà Ngoại ô trước khi bị loại lại gây ấn tượng mạnh, có sức lan tỏa rất mạnh mẽ.

Bởi vậy, khi 14 Casper được "hồi sinh", nhiều khán giả vui mừng và háo hức chờ đợi nghệ sĩ sẽ tỏa sáng ở chặng đường sắp tới.

14 Casper giành quyền "hồi sinh" nhờ kết quả bình chọn của khán giả.

Trong khi đó, Toki Thành Thỏ và Tùng Mint chia tay các đồng đội sau Công diễn 4 - một công diễn tràn ngập những sắc màu văn hóa các vùng miền. Toki Thành Thỏ cùng nhóm Nguyên Tố Mỹ Mãn đã có màn trình diễn Tiếng ru cội nguồn để lại ấn tượng sâu sắc.

Xuyên suốt các công diễn, Toki Thành Thỏ cũng được đánh giá cao về ngoại hình sáng, giọng hát truyền cảm và sự lăn xả với các tiết mục. Hình ảnh một nghệ sĩ luôn mang đến năng lượng tích cực và niềm vui khiến Toki thu hút lượng fan đông đảo dù anh đã có thời gian tạm vắng bóng với các sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.

Toki Thành Thỏ chính thức "hồi sinh" trở lại với chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

Với sự trở lại của hai "Anh tài" được "hồi sinh" 14 Casper và Toki Thành Thỏ, qua trailer giới thiệu tập 14, các "Anh tài" cho thấy sự hào hứng và sẵn sàng tỏa sáng ở sân khấu chung kết. Những đội hình thi đấu mới được thiết lập và qua hé lộ ban đầu, có thể thấy vòng chung kết hứa hẹn sự kết hợp, thể hiện bất ngờ.

Tập 14 "Anh trai vượt ngàn chông gai" phát sóng lúc 20h ngày 3/10 trên VTV3.