14 Casper và hành trình bước ra khỏi vùng an toàn

Từ những bỡ ngỡ khi bước ra sân khấu đến cơ hội trở lại nhờ bình chọn của khán giả, chương trình giúp anh thay đổi cách nhìn về bản thân và việc kết nối với mọi người.

Trước khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, 14 Casper từng nghĩ mình sẽ dành cả sự nghiệp cho công việc sáng tác và sản xuất âm nhạc. Dù có những ca khúc được đông đảo khán giả biết đến, anh vẫn chọn đứng phía sau, ít chia sẻ về bản thân và không dễ dàng đón nhận những cơ hội mới.

Trong cuộc trò chuyện tại chương trình Showtime trên kênh Vietnam Today, nam nghệ sĩ đã nhìn lại hành trình lần đầu bước ra sân khấu với vai trò người trình diễn, thay vì chỉ đứng sau những sản phẩm âm nhạc. Đó là trải nghiệm đưa anh đến với nhiều thử thách, từ việc thích nghi với môi trường làm việc tập thể, đối diện với những hoài nghi sau khi phải dừng chân sớm, đến cơ hội trở lại nhờ sự bình chọn của khán giả.

Mối duyên giữa 14 Casper và Anh trai vượt ngàn chông gai thực tế đã bắt đầu từ mùa đầu tiên năm 2024. Khi ấy, hai ca khúc Bao tiền một mớ bình yên và Thu hoài do anh sáng tác được biểu diễn trong chương trình.

Đến mùa giải 2026, thay vì tiếp tục hiện diện qua những sáng tác, 14 Casper trực tiếp tham gia với tư cách thí sinh, có cơ hội thể hiện khả năng ca hát, rap và trình diễn trước khán giả.

Sự thay đổi này giúp khán giả mở ra một góc nhìn khác về nam nghệ sĩ. Theo 14 Casper, trước đây, khán giả thường biết đến âm nhạc của anh nhiều hơn là con người đứng sau những ca khúc.

Vì vậy, chương trình trở thành dịp để anh giới thiệu những khả năng của bản thân mà trước đó chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Đây cũng là cơ hội để anh gặp gỡ, làm việc và học hỏi từ những nghệ sĩ mà mình từng ngưỡng mộ.

Dẫu vậy, quyết định tham gia chương trình không đến một cách dễ dàng. 14 Casper phải cân nhắc giữa những giới hạn của bản thân và mong muốn thử sức trong một môi trường hoàn toàn mới. Vốn quen với việc làm nhạc độc lập, dành nhiều thời gian cho không gian riêng và ít chia sẻ về mình, anh không phải người dễ dàng hòa nhập hay chủ động kết nối với những người xung quanh.

Bởi thế, thử thách tại Anh trai vượt ngàn chông gai không đơn thuần là việc chuẩn bị và hoàn thiện các tiết mục biểu diễn. Nam nghệ sĩ còn phải thay đổi cách làm việc, học cách trao đổi ý tưởng, phối hợp trong tập thể và thích nghi với những cá tính nghệ thuật khác nhau. Những điều vốn không phải thế mạnh của anh dần trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm tại chương trình.

Hành trình của 14 Casper không kéo dài như kỳ vọng ban đầu khi anh phải dừng chân sau công diễn 1. Nhìn lại kết quả này, nam nghệ sĩ cho biết mình không quá đau lòng, song cũng không tránh khỏi những câu hỏi về năng lực và sự phù hợp của bản thân với một sân chơi đòi hỏi nhiều kỹ năng biểu diễn.

Những hoài nghi ấy xuất hiện sau khi 14 Casper quyết định thoát khỏi cách làm việc quen thuộc để thử sức trên sân khấu.

Tuy nhiên, 14 Casper cho biết vẫn giữ niềm tin vào bản thân cũng như con đường âm nhạc đã lựa chọn. Việc phải dừng cuộc chơi sớm không đồng nghĩa với việc anh phủ nhận quyết định tham gia hay mất đi mong muốn được đứng trên sân khấu.

Cơ hội tiếp tục hành trình đến với 14 Casper thông qua sự bình chọn của khán giả. Anh là một trong hai thí sinh được trao vé “hồi sinh”, qua đó trở lại chương trình và góp mặt trong đêm chung kết.

Chia sẻ về lần tái xuất, nam nghệ sĩ cho biết cảm giác như mình chưa từng rời khỏi cuộc thi. Thay vì bận tâm đến những gì đã qua, anh muốn tập trung hoàn thành tốt các phần trình diễn, đáp lại sự quan tâm và tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Nếu việc phải dừng chân sau công diễn 1 từng khiến 14 Casper đặt câu hỏi về vị trí của bản thân trong chương trình, thì tấm vé “hồi sinh” đã mang đến cho anh cơ hội tiếp tục trải nghiệm sân khấu ấy. Quan trọng hơn, sự trở lại này giúp nam nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, ủng hộ của khán giả đối với hành trình mà anh đã lựa chọn.

Nhìn lại những thay đổi sau chương trình, 14 Casper cho rằng rào cản lớn nhất trước đây đôi khi lại xuất phát từ chính bản thân mình. Anh nhận ra mình đã tự giới hạn khả năng kết nối với mọi người, trong khi những nghệ sĩ cùng tham gia đều rất gần gũi, cởi mở và mang đến cho anh nhiều bài học về giao tiếp.

Qua quá trình sinh hoạt, tập luyện và biểu diễn cùng nhau, nam nghệ sĩ dần trở nên chủ động, cởi mở hơn thay vì giữ khoảng cách như trước.

Một trong những điều anh học được rõ nét nhất là cách làm việc nhóm. Nếu trước đây thường quen với việc tự mình thực hiện các công đoạn trong sáng tác và sản xuất âm nhạc, 14 Casper nay đã có thêm trải nghiệm phối hợp, chia sẻ và cùng mọi người hoàn thành một sản phẩm chung.

Bên cạnh việc được thử sức ở nhiều kỹ năng biểu diễn, cơ hội làm việc trực tiếp với những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm cũng giúp anh tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm mới.

Với 14 Casper, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vì thế không đơn thuần là một cuộc thi âm nhạc. Đây còn là hành trình để anh bước ra khỏi không gian sáng tạo quen thuộc, khám phá những khả năng chưa từng có dịp thể hiện và học cách kết nối với những người xung quanh.

Từ một nhạc sĩ, nhà sản xuất vốn quen đứng phía sau các ca khúc, anh đã có thêm trải nghiệm ở vị trí người trực tiếp trình diễn, qua đó mở rộng hơn cách nhìn về bản thân và con đường hoạt động nghệ thuật.