14 bị cáo vận hành website bóng đá lậu 'Bún Chả TV' lĩnh án

Tòa án Nhân dân TP Bắc Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Khoản 2, Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, cuối năm 2025, Bùi Bá Hiến, người quản lý, điều hành Công ty S24, chỉ đạo nhân viên và thuê cộng tác viên xây dựng, vận hành website “Bún Chả TV”. Nền tảng này phát sóng trực tiếp trái phép nhiều trận đấu thể thao, đặc biệt là các giải bóng đá lớn, nhằm thu hút người xem và kiếm tiền từ quảng cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Để duy trì hoạt động, các đối tượng phân chia công việc thành nhiều nhóm, gồm lập trình, vận hành, nội dung và bình luận viên.

Nhóm lập trình do Nguyễn Thế Anh làm trưởng nhóm từ tháng 12/2025, phụ trách thu thập thông tin các trận đấu, xây dựng trang quản trị, sửa lỗi hệ thống và duy trì tên miền. Nhóm này hưởng lợi bất chính hơn 297 triệu đồng.

Nhóm vận hành do Bùi Tiến Dũng làm trưởng nhóm, cùng các thành viên Mai Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Anh Đoàn, Vũ Ngọc Phát, Hoàng Thị Thúy Hằng và Trương Đình Lộc. Các bị cáo cập nhật dữ liệu giải đấu, cài đặt đường dẫn phát sóng từ các nhà đài, phân công bình luận viên và xử lý sự cố kỹ thuật. Số tiền hưởng lợi bất chính của các thành viên dao động từ khoảng 14 triệu đồng đến 170 triệu đồng.

Trong khi đó, nhóm nội dung do Đặng Thế Anh phụ trách từ tháng 5/2025, có nhiệm vụ biên tập, đăng tải bài viết nhận định, phân tích trận đấu, kết hợp nội dung liên quan đến cá cược bóng đá để thu hút người xem. Đặng Thế Anh hưởng lợi bất chính hơn 430 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với một đối tượng trong vụ án. (Ảnh: CACC)

Nhóm bình luận viên gồm Đinh Thọ Bình, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Xuân Sơn, Khiếu Hoàng Anh, Lê Văn Tuyên và Vi Quang Thiện, đảm nhiệm bình luận trực tiếp các trận đấu được phát sóng trái phép, đồng thời thông báo lỗi kỹ thuật cho bộ phận vận hành. Số tiền hưởng lợi bất chính của các bị cáo trong nhóm dao động từ hơn 31 triệu đến trên 480 triệu đồng.

Tại phiên tòa, cả 14 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan tố tụng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Đặng Thế Anh, Đinh Thọ Bình, Nguyễn Thế Anh và Bùi Tiến Dũng 12 tháng tù.

Nguyễn Anh Đoàn, Mai Nguyễn Nhật Minh, Trương Đình Lộc, Lê Xuân Sơn và Vi Quang Thiện cùng lĩnh 10 tháng tù.

Vũ Ngọc Phát và Hoàng Thụy Thúy Hằng bị phạt 8 tháng tù.

Ba bị cáo Nguyễn Hoàng Nam, Lê Văn Tuyên và Khiếu Hoàng Anh cùng bị phạt 10 tháng tù nhưng được hưởng án treo.