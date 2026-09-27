138 cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội được tập huấn ứng dụng công nghệ AI

Tham gia tập huấn có 138 đại biểu là lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ; giám đốc, tổ trưởng chuyên môn nghiệp vụ các Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về trí tuệ nhân tạo AI, xu hướng phát triển và ứng dụng AI trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiện nay; hướng dẫn khai thác, sử dụng một số công cụ, nền tảng AI phổ biến phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ (soạn thảo văn bản, tổng hợp, phân tích số liệu, hỗ trợ báo cáo...); kỹ năng đặt yêu cầu (prompt), khai thác AI an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và của ngành; thực hành ứng dụng AI vào một số tình huống công việc cụ thể tại chi nhánh.

Thông qua tập huấn, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khai thác AI trong công việc, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý nhiệm vụ, giảm thời gian cho công việc hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.