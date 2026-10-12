135 người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ: Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn

Đến sáng 12/10, thông tin từ ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi cho hay đã có 135 người nhập viện điều trị trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mỳ tại phường Cẩm Thành.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện cần thiết để tích cực cấp cứu, điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng.

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn chuyên môn cho cơ quan chức năng phường Cẩm Thành trong quá trình điều tra, xác định nguyên nhân; hướng dẫn lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý các vi phạm theo quy định.

Một trong những bệnh nhân đầu tiên nhập viện sau khi ăn bánh mỳ. (Ảnh: PV)

UBND phường Cẩm Thành được yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân, xác định nguồn gây ngộ độc.

Cùng với đó phải khẩn trương kiểm tra các cơ sở liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc cùng các sản phẩm liên quan; lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Khi xảy ra sự cố hoặc vụ ngộ độc thực phẩm, địa phương phải khẩn trương triển khai biện pháp xử lý ban đầu, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên, không để chậm trễ trong công tác ứng phó và điều tra.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; tăng cường quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát và chủ động thông tin, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Trước đó, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai báo đã mua và sử dụng bánh mỳ có nhân tại điểm bán bánh mỳ B.Đ (phường Cẩm Thành) do bà N.T.T làm chủ. Thời gian sử dụng thực phẩm được ghi nhận từ 9 giờ – 18 giờ ngày 9/10.

Khoảng 15 giờ ngày 9/10, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Sau đó có thêm nhiều người lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Tại thời điểm kiểm tra, bà N.T.T chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm. Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến các loại thực phẩm làm nhân bánh mỳ. Khu vực đi vào bếp phải đi ngang qua nhà vệ sinh của gia đình, cửa nhà vệ sinh nằm gần cửa khu vực bếp.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại và đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.