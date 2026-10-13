135 người nhập viện nghi do bánh mì: Có gia đình tám người cùng mắc

Ngày 12.10, ngành y tế Quảng Ngãi thông tin đã tiếp nhận, điều trị 135 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tăng 30 trường hợp so với ngày trước đó. Một số gia đình có từ ba đến tám người cùng nhập viện.

Bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi. Ảnh: Như Đồng

Theo cập nhật chiều 12.10, sức khỏe các bệnh nhân tiến triển tốt, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến xấu. Con số 135 phản ánh tình hình được công bố ngày 12.10, không phải thống kê mới phát sinh riêng trong sáng 13.10.

Điểm chung đã được ghi nhận, nguyên nhân còn chờ xét nghiệm

Các bệnh nhân có điểm chung là đã ăn bánh mì có nhân tại điểm bán trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, sau đó xuất hiện triệu chứng bất thường. Trong số người nhập viện có 39 trẻ em và ba thai phụ; những biểu hiện được ghi nhận gồm đau bụng, sốt, nôn ói và tiêu chảy.

Đây là thông tin dịch tễ quan trọng để khoanh vùng điều tra. Tuy nhiên, chưa thể từ đó xác định một loại nhân bánh, nguyên liệu hoặc tác nhân cụ thể là nguyên nhân gây bệnh.

Cơ quan chức năng đã niêm phong thực phẩm còn lại, yêu cầu điểm bán tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp lấy 13 mẫu thực phẩm và chín mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Yêu cầu đặt ra là truy xuất nguyên liệu, xác định nguồn gây ngộ độc và công khai kết quả xử lý.

Một kết quả xét nghiệm chính xác có giá trị hơn những phỏng đoán về món ăn “dễ gây ngộ độc”. Nếu vội quy nguyên nhân cho một thành phần khi chưa có bằng chứng, công chúng có thể bỏ qua khâu thực sự cần kiểm soát, còn những người kinh doanh khác bị ảnh hưởng bởi sự quy chụp.

Người đã ăn cần chú ý điều gì?

Với người đã sử dụng thực phẩm tại điểm bán liên quan, thông tin thiết thực trước hết là theo dõi những bất thường của cơ thể và cung cấp rõ lịch sử ăn uống khi đi khám. Có thể ghi lại thời điểm mua, thời điểm ăn, lúc bắt đầu có triệu chứng và những người cùng ăn để hỗ trợ nhân viên y tế khai thác thông tin.

Riêng thai phụ có dấu hiệu bất thường, bác sĩ Huỳnh Linh Đa khuyến cáo đến cơ sở y tế khám, không tự ý dùng thuốc. Nôn ói, tiêu chảy kéo dài có thể dẫn tới mất nước và rối loạn điện giải, ảnh hưởng sức khỏe người mẹ và thai nhi.

Đáng chú ý, kiểm tra bước đầu ghi nhận chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu dùng chế biến. Chi tiết này cần được tiếp tục làm rõ, song chưa thay thế cho kết luận xác định nguyên nhân gây bệnh.

Khi nhiều người trong cùng gia đình phải nhập viện, hậu quả vượt ra ngoài một bữa ăn: người đi làm phải nghỉ, trẻ em gián đoạn học tập, việc chăm sóc người bệnh cũng trở nên khó thu xếp. Bởi vậy, phần thông tin cần theo đến cùng là kết quả xét nghiệm, phạm vi thực phẩm liên quan và biện pháp khắc phục cụ thể.

Tạm dừng một điểm bán giúp ngăn nguy cơ trước mắt. Công bố rõ nguyên nhân mới giúp người mua và người bán biết phải thay đổi điều gì để tránh một vụ việc tương tự.