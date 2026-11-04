133 ca khúc được thí sinh lựa chọn tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng

Vòng sơ khảo Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng diễn ra từ ngày 14 - 15/11/2026 tại 2 khu vực Đà Lạt và Phan Thiết. (Info: Hữu Sang)

Theo danh sách đăng ký, nhiều ca khúc được thí sinh lựa chọn như: Son, Ngày chưa giông bão, Mái đình làng biển, Con cò, Mẹ yêu con… Mỗi tác phẩm mang màu sắc riêng, từ những giai điệu dân gian, trữ tình đến các ca khúc đương đại.

Việc nhiều thí sinh cùng lựa chọn một ca khúc cũng tạo sự chờ đợi về những cách xử lý, thể hiện khác nhau, qua đó cho thấy dấu ấn riêng của từng giọng hát trên sân khấu.

Với 168 thí sinh đến từ nhiều địa phương, độ tuổi và ngành nghề, liên hoan không chỉ là dịp để người yêu ca hát thể hiện năng khiếu mà còn tạo không gian giao lưu, phát hiện những giọng hát có triển vọng.

Hiện các thí sinh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tranh tài tại vòng sơ khảo, diễn ra từ ngày 14 - 15/11/2026 tại 2 khu vực Đà Lạt và Phan Thiết.

Trước vòng thi, thí sinh cần theo dõi lịch và địa điểm cụ thể do Ban Tổ chức thông báo; kiểm tra ca khúc, nhạc nền, chuẩn bị trang phục, giấy tờ và các nội dung liên quan theo hướng dẫn.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.

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