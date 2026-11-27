Ngày 27/11, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng thông tin về 132 phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế, ghi nhận từ ngày 25/10 đến 25/11. Trong số này, 113 trường hợp đã được xử lý, phản hồi; 19 trường hợp đang tiếp tục xác minh.

Đáng chú ý, một người dân phản ánh bệnh nhi đã có kết quả xét nghiệm từ 9h30 nhưng đến 11h30 vẫn chưa được bác sĩ khám lại. Theo giải trình của bệnh viện, thời điểm đó, lượng người đến khám tăng cao, tập trung trong cùng khung giờ, khiến quá trình điều phối bị chậm trễ.

Trước tình trạng này, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở rà soát quy trình trả kết quả và sắp xếp lượt khám lại. Người bệnh cần được hướng dẫn rõ sau khi có kết quả phải quay lại đâu, theo dõi lượt khám bằng cách nào và liên hệ ai nếu phải chờ lâu.

Sở cũng yêu cầu bệnh viện thống kê thời gian chờ theo từng khung giờ, ngày và phòng khám, làm căn cứ bố trí bàn khám, phân bổ nhân lực hợp lý; đồng thời ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và những trường hợp cần được xử trí sớm.

Một phản ánh khác liên quan đến trẻ 8 tháng tuổi sốt gần 40 độ C, quấy khóc nhiều, được gia đình đưa đến khoa Cấp cứu của một bệnh viện chuyên khoa. Người nhà cho biết trẻ được hướng dẫn sang khoa Khám bệnh chờ theo thứ tự vì chưa có biểu hiện co giật.

Giải trình với Sở Y tế, bệnh viện cho biết bác sĩ đã thăm khám, hướng dẫn hạ sốt và làm hồ sơ nhập viện theo dõi. Tuy nhiên, cơ sở thừa nhận việc hướng dẫn chưa rõ ràng, khiến gia đình hoang mang.

Sở Y tế lưu ý việc phân loại cấp cứu phải dựa trên đánh giá tổng thể độ tuổi và tình trạng người bệnh, không thể chỉ căn cứ vào một dấu hiệu đơn lẻ như co giật. Nhân viên y tế cần giải thích rõ tình trạng của trẻ, hướng xử trí và những việc gia đình cần phối hợp.

Bệnh nhân nôn nhiều lần trong đêm chưa được bác sĩ thăm khám

Tại một bệnh viện đa khoa, người nhà phản ánh bệnh nhân đang điều trị nội trú nôn nhiều lần trong đêm nhưng bác sĩ trực chưa kịp thời thăm khám. Một nữ hộ sinh còn bị phản ánh giao tiếp chưa đúng mực, tư vấn gia đình tự mua thuốc chống nôn.

Bệnh viện xác nhận bác sĩ trực chưa trực tiếp thăm khám bệnh nhân, đồng thời đã giải thích, xin lỗi gia đình và yêu cầu kíp trực rút kinh nghiệm.

Một trường hợp khác phải tự bỏ tiền mua thuốc điều trị do bệnh viện không cung ứng được thuốc thuộc danh mục bảo hiểm y tế. Qua xác minh, cơ sở không có sẵn thuốc dành cho một bệnh ít gặp. Tuy nhiên, bác sĩ chưa cân nhắc thuốc thay thế cùng nhóm dược lý, cũng chưa giải thích đầy đủ về chi phí và quyền lợi bảo hiểm của người bệnh.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện chủ động rà soát danh mục thuốc, theo dõi tồn kho và tư vấn đầy đủ các lựa chọn điều trị để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Không chỉ các vấn đề chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh, phản ánh của người dân còn cho thấy bất cập trong thực hiện chính sách y tế học đường.

Một sinh viên sống tại khu vực Chợ Lớn, học tập ở Thủ Đức, cho biết bị yêu cầu đóng tiền khi đến trạm y tế và bệnh viện công lập khám sức khỏe theo yêu cầu của nhà trường.

Qua xác minh, Sở Y tế xác định việc hướng dẫn sinh viên quay về trường hoặc tự chi trả khi chưa kiểm tra điều kiện hưởng chính sách là không đúng.

Theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo, sinh viên đủ điều kiện được khám sức khỏe miễn phí. Trường hợp không thể tham gia lịch khám tập trung của trường, các em có thể đến cơ sở y tế nơi cư trú hoặc bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính.

Thái độ nhân viên y tế, chất lượng chuyên môn tiếp tục bị phản ánh

Trong 132 phản ánh được Sở Y tế tiếp nhận, nhóm hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chiếm nhiều nhất với 28 trường hợp. Tiếp đến là thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế với 17 trường hợp; chất lượng chuyên môn 14; chi phí khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế 13; quy trình khám chữa bệnh và thủ tục hành chính 10 trường hợp.

Theo ông Tăng Chí Thượng, các cơ sở y tế cần xác định nguyên nhân cụ thể sau mỗi phản ánh, từ tổ chức khám, giao tiếp với người bệnh đến cung ứng thuốc và thực hiện chính sách. Việc xin lỗi hay yêu cầu nhân viên rút kinh nghiệm chưa đủ nếu những bất cập trong quy trình chưa được khắc phục.