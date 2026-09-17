131 vòm cầu Phùng Hưng - Gầm Cầu sắp được hồi sinh thành không gian văn hóa, kinh tế đêm

Nghiên cứu đầu tư 127/131 vòm cầu

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp về triển khai thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Vòm cầu đoạn Phùng Hưng được cải tạo thành không gian nghệ thuật tái hiện Hà Nội xưa.

Theo UBND thành phố, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trước đó chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, ngày 28/8/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1542 điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia khu vực Vòm Phùng Hưng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng về UBND thành phố Hà Nội quản lý. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan đến dự án.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thiết kế đô thị riêng khu vực 131 vòm cầu.

Sở Xây dựng được giao chủ trì thẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo định hướng của thành phố, khu vực này sẽ được phát triển theo mô hình kinh tế đô thị, thúc đẩy kinh tế đêm và hình thành một chỉnh thể thống nhất về không gian đi bộ. Sở Tài chính được giao nghiên cứu cơ chế đầu tư, trong đó xem xét khả năng áp dụng hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOO và các phương thức đầu tư hợp pháp khác.

Thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế để nhà đầu tư khai thác không gian tại các vòm cầu, một phần vỉa hè sát tuyến vòm, khu vực lòng đường và các nút giao theo thiết kế đô thị. Người dân tại khu vực vỉa hè đối diện tuyến vòm cũng được nghiên cứu để tham gia hoạt động kinh doanh, qua đó hình thành hệ sinh thái không gian phố đi bộ.

UBND phường Hoàn Kiếm được giao xây dựng phương án tổ chức phố đi bộ, làm rõ phạm vi, thời gian hoạt động, tổ chức giao thông, giao thông tĩnh, hậu cần phục vụ kinh doanh và kết nối với các tuyến phố lân cận. Phương án cũng phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, phường nghiên cứu đề án phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại.

Về phương án đầu tư, thành phố yêu cầu nghiên cứu 127/131 vòm cầu với các cao độ và chức năng văn hóa khác nhau, bảo đảm đồng bộ không gian hai bên phố Phùng Hưng - Gầm Cầu, vỉa hè sát vòm và vỉa hè đối diện khu dân cư.

Đơn vị đề xuất dự án phải nghiên cứu phương án gia cố kết cấu thép các vòm cầu cũ, bảo đảm an toàn và khả năng tận dụng không gian. Đồng thời, dự án sẽ nghiên cứu cải tạo lòng đường, vỉa hè, bổ sung cây xanh, bồn hoa, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng và các trang thiết bị đô thị.

UBND thành phố yêu cầu việc cải tạo vòm cầu và hoàn thiện hạ tầng bên ngoài được triển khai lồng ghép, song song nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đặt mục tiêu khởi công ngay trong tháng 10

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành thẩm định, hoàn thiện hồ sơ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500.

Từ ngày 24 - 26/9, dự kiến trình chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp HĐND thành phố; trước ngày 30/9 hoàn tất thủ tục về chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến tổ chức lễ khởi công dự án từ ngày 8 - 10/10/2026, nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Toàn bộ dự án được đặt mục tiêu hoàn thành vào ngày 30/6/2028 hoặc sớm hơn nếu điều kiện cho phép.

Việc triển khai dự án được Hà Nội đặt trong yêu cầu hài hòa giữa bảo tồn di sản đường sắt, hình thành không gian công cộng và phát triển văn hóa, du lịch, thương mại - dịch vụ.

Qua đó, khu vực vòm cầu Phùng Hưng - Gầm Cầu được định hướng từng bước trở thành không gian đô thị đa chức năng, kết hợp văn hóa, dịch vụ và kinh tế đêm, gắn với mạng lưới phố đi bộ khu vực trung tâm.