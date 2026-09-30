131 đề tài vào chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên

Cụ thể, 131 đề tài vào vòng chung khảo được chia thành 6 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực Khoa học xã hội có số lượng nhiều nhất với 67 đề tài; Khoa học kỹ thuật và công nghệ có 20 đề tài; Khoa học tự nhiên 18 đề tài; Khoa học y, dược 10 đề tài; Khoa học nhân văn 9 đề tài và Khoa học nông nghiệp 7 đề tài. Danh sách cho thấy các đề tài đến từ nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, với nội dung nghiên cứu khá đa dạng, từ khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ, y dược đến kinh tế, xã hội và nhân văn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có đề tài được chọn vào vòng chung khảo thông báo, tạo điều kiện để sinh viên hoặc nhóm sinh viên chuẩn bị trình bày báo cáo tại phiên họp hội đồng vòng chung khảo. Các nhóm gửi báo cáo tóm tắt đề tài và chuẩn bị poster giới thiệu kết quả nghiên cứu, kích thước 80 x 120 cm, khổ A0 đứng.

Theo kế hoạch, vòng chung khảo và Lễ tổng kết, trao Giải thưởng sẽ diễn ra từ ngày 4-7/11 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tại vòng chung khảo, sinh viên hoặc nhóm sinh viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu trong thời gian không quá 15 phút và trả lời câu hỏi của hội đồng.

Lễ tổng kết, trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026 dự kiến diễn ra sáng 7/11.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Mục tiêu của giải thưởng không chỉ nhằm tôn vinh thành tích học tập, mà còn khơi dậy tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và gắn kết lý thuyết với thực tiễn trong quá trình học tập và nghiên cứu.