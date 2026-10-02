131 đề tài vào chung khảo Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên năm 2026

(Ảnh minh họa: GIANG HUY, HỮU DANH)

Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm nhằm vinh danh các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ xuất sắc của sinh viên trên toàn quốc.

Năm nay, có 131 đề tài của sinh viên được lựa chọn vào chung khảo Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên, thuộc 6 nhóm lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn.

Số lượng đề tài của sinh viên vào chung khảo năm nay tăng lên so với năm 2025 (125 đề tài).

Danh sách 57 cơ sở đại học có đề tài vào chung khảo Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026:

Theo kế hoạch, vào ngày 4/11 sẽ họp Hội đồng vòng chung khảo, và ngày 6/11 các sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài vào chung khảo sẽ có buổi giới thiệu kết quả nghiên cứu. Lễ Tổng kết và trao giải diễn ra ngày 7/11 tại họp tại Trường đại học Xây dựng Hà Nội.