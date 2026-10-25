130 đội bóng tranh tài, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lập kỷ lục sau 25 năm

Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 diễn ra trang trọng. Ảnh: Thuần Thư

Gần 5.000 thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đến từ 130 trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã hội tụ tại sân vận động Xuân Đỉnh trong không khí sôi động của ngày hội bóng đá học đường. Mùa giải năm nay không chỉ ghi dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển, mà còn xác lập kỷ lục mới về quy mô, vượt qua con số 125 đội bóng của mùa giải năm 2025.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Gia Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội: Lại Bá Hà, phụ trách Báo Hànộimới; Nguyễn Xuân Khánh, phụ trách Báo Kinh tế và Đô thị; Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội Vương Minh Huệ, cùng đại diện các trường tham dự giải.

Nhà báo Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc. Ảnh: Thuần Thư

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng ban tổ chức giải, nhấn mạnh: Ra đời năm 2001, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đã trải qua hành trình đáng tự hào, trở thành một trong những sân chơi thể thao học đường giàu truyền thống, uy tín và sức lan tỏa của Thủ đô.

“25 năm là chặng đường đủ dài để một giải đấu khẳng định bản sắc, tạo dựng uy tín và trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ học sinh Hà Nội. Trong hành trình ấy, hàng nghìn trận bóng sôi động đã diễn ra; biết bao tài năng được phát hiện, tình bạn được vun đắp, tinh thần đồng đội được tôi luyện và những giá trị đẹp của thể thao được lan tỏa”, Nhà báo Chu Quốc Dũng chia sẻ.

Theo Trưởng ban tổ chức, mùa giải năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp Báo An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên (1976-2026). Hai dấu mốc 25 năm của giải đấu và 50 năm của tờ báo cùng hội tụ, thể hiện sự gắn bó giữa hoạt động báo chí với đời sống giáo dục, văn hóa, thể thao của Thủ đô.

Gần 5.000 thầy, cô giáo, học sinh tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Thuần Thư

Từ một sân chơi thể thao học đường, giải đấu đã trở thành cầu nối giữa nhà trường, gia đình, cơ quan quản lý và cộng đồng; góp phần khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê, phát triển nhân cách và xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.

Nhà báo Chu Quốc Dũng cũng đề nghị các cầu thủ thi đấu trung thực, tôn trọng đối thủ, chấp hành nghiêm luật thi đấu và sự điều hành của trọng tài; đồng thời mong muốn các thầy cô giáo, phụ huynh và cổ động viên tiếp tục đồng hành, cổ vũ nhiệt tình, văn minh, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, thân thiện và an toàn.

Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Gia Hưng trao tượng trưng Quả bóng Vàng cho Nhà báo Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải. Ảnh: Thuần Thư

Bà Vũ Phương Thanh - đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Nhà tài trợ chính của giải trao cúp biểu trưng mùa giải 2026 cho đại diện Ban tổ chức - Thượng tá Lưu Hồng Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Ủy viên Thường trực Ban tổ chức giải. Ảnh: Thuần Thư

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tặng cờ lưu niệm cho 130 đội bóng. Ảnh: Thuần Thư

Trưởng ban tổ chức nhắn nhủ, mùa giải thứ 25 không chỉ là cuộc đua đến ngôi vô địch, mà còn là hành trình của tình bạn, niềm đam mê, sự trưởng thành và những ký ức đẹp dưới mái trường THPT. Mỗi trận đấu sẽ là một bài học về ý chí, kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần vươn lên.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã vinh danh 5 trường có thành tích nổi bật trong 25 mùa giải, gồm: THPT Trần Quốc Tuấn, với 4 lần vô địch vào các năm 2008, 2014, 2015 và 2016; THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 3 lần vô địch vào các năm 2011, 2013 và 2017; THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, vô địch các năm 2002 và 2006; THPT Phan Huy Chú – Thạch Thất, vô địch các năm 2022 và 2023; THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất, vô địch năm 2024 và 4 lần giành ngôi á quân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng các đại biểu tặng thường đại diện 5 trường có thành tích tốt nhất tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô trong 25 năm qua. Ảnh: Thuần Thư

Các cầu thủ học sinh còn được giao lưu với vận động viên sức bền Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ), người được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng sa mạc”, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và ý chí vượt qua giới hạn bản thân. Chương trình khai mạc thêm sôi động với các tiết mục nghệ thuật, ca nhạc trẻ trung.

Sau lễ khai mạc các trận đấu vòng bảng diễn ra sôi nổi. Ảnh: Thuần Thư

Ngay sau lễ khai mạc, 25 trận đấu vòng bảng đã diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. Với 130 đội bóng cùng tranh tài, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026, Cúp Number 1 Active, hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá và lan tỏa tinh thần thể thao trong học đường Thủ đô.