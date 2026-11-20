Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Thọ

Sáng 20-11, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị xác định hạ tầng số là nền tảng của chuyển đổi số quốc gia. Hiện thực hóa chủ trương đó, tháng 3-2026, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới ngay trong năm 2026.

Đội ngũ kỹ thuật Viettel triển khai nhiều giải pháp để phủ sóng tại những khu vực vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Viettel

Đây là phần việc gian nan nhất còn lại sau hơn ba thập kỷ phát triển mạng di động tại Việt Nam, khi các điểm lõm phân tán ở miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Từ tháng 3-2026, Viettel triển khai song song các khâu khảo sát, thiết kế, thuê vị trí và chuẩn bị vật tư. Giải pháp kết nối được lựa chọn theo địa hình từng khu vực với 3.800 km cáp quang cùng 10.000 cột truyền dẫn ở nơi kéo được cáp; 170 tuyến viba ở nơi không thể kéo cáp; kết nối vệ tinh tầm thấp cho những điểm biệt lập nhất. Các trạm chưa có điện lưới được cấp nguồn bằng hơn 600 km đường dây điện kéo mới và hệ thống năng lượng mặt trời.

Niềm vui của người dân ở vùng đã có sóng di động. Ảnh: Viettel

Lực lượng tại chỗ của các quân khu, bộ đội biên phòng, bộ chỉ huy quân sự địa phương đã huy động nguồn lực, phối hợp cùng Viettel triển khai nhiệm vụ, giúp đỡ vận chuyển vật tư, thiết bị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của Viettel, đồng thời ghi nhận sự hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị quân đội cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các địa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình.

"Nâng cao đời sống của nhân dân là mục tiêu của Đảng, Nhà nước. Ở đâu có đồng bào sinh sống, có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, ở đó cần có hạ tầng viễn thông và các tiện ích số. Hoàn thành các trạm phát sóng hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là duy trì vận hành hệ thống hạ tầng", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Viettel bảo đảm hệ thống hạ tầng hoạt động ổn định, an toàn; chủ động phương án dự phòng vật tư, thiết bị và nguồn điện tại chỗ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Các quân khu, bộ đội biên phòng và đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng...

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, hiện còn nhiều cụm dân cư ở địa bàn phức tạp hơn, quy mô nhỏ hơn, tương đương 2-5 hộ gia đình, vẫn đang mong chờ được kết nối viễn thông. Thời gian tới, Viettel sẽ nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp, từng bước mở rộng vùng phủ đến những nơi ít dân hơn, khó tiếp cận hơn.