Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận bao nhiêu trận động đất?

Rạng sáng 19/11, một trận động đất xảy ra ở tỉnh Kumamoto, phía Tây Nam Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) công bố cường độ ghi nhận ban đầu là 5,7 độ. Hiện tại không có nguy cơ sóng thần, theo NHK.

Tin tức về trận động đất này đang được chia sẻ rất nhiều trên các mạng xã hội, kèm theo thông tin là đã liên tục có động đất mạnh trên thế giới trong 24 giờ qua.

Thật vậy, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trong vòng 24 giờ qua (tính đến thời điểm sáng nay, 19/11), có ít nhất 13 trận động đất mạnh từ 5 độ trở lên. Trên mạng xã hội, có nơi ghi con số này là 14, điều này cũng dễ hiểu vì cách đo của các cơ quan có thể hơi khác nhau và khoảng thời gian 24 giờ được xác định cũng có thể khác nhau.

Vị trí tâm chấn (hình ngôi sao) của trận động đất 5,7 độ tại Nhật Bản lúc 2h22' sáng 19/11 theo giờ địa phương, là 0h22' theo giờ Việt Nam. Ảnh: USGS.

Trong số 13 trận động đất mạnh trên thế giới trong 24 giờ qua, trận mạnh nhất có cường độ 6,1 ở khu vực Sống núi Thái Bình Dương - Nam Cực (núi ngầm ở dưới biển).

13 trận động đất mạnh trong một ngày có bất thường không?

Tính trung bình thì trên phạm vi toàn cầu, có khoảng 4 - 5 trận động đất từ 5 độ trở lên xảy ra trong một ngày.

Như vậy, 13 trận là gần gấp 3 lần mức trung bình đó.

Nhưng tất nhiên, mức trung bình là 4 - 5 trận/ngày (động đất từ 5 độ trở lên), nhưng số trận động đất được ghi nhận trong từng ngày có thể dao động lên xuống chứ không phải ngày nào cũng như nhau.

Hơn nữa, theo USGS, sự gia tăng hoặc sụt giảm tạm thời về hoạt động địa chấn là một phần trong những biến động bình thường của tần suất xảy ra động đất. Dù có sự gia tăng hay sụt giảm tạm thời trên phạm vi toàn cầu thì đó cũng không phải là dấu hiệu chắc chắn rằng một trận động đất mạnh sắp xảy ra.

Một bài đăng gọi sự việc liên tục có động đất mạnh xảy ra rải rác trên thế giới trong 24 giờ qua là bí ẩn và kỳ lạ (Ảnh chụp màn hình X).

Nhưng vì động đất là không thể dự báo, nên người dân ở mỗi nơi nên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương, về căn bản vẫn là không bao giờ chủ quan trước thiên tai nhưng cũng tránh hoang mang không cần thiết.