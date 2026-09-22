13 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng có bất thường?

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo về 6 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 17 giờ 29 phút 38 giây ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.941° vĩ Bắc – 108.191° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất ở Quảng Ngãi.

5 trận động đất xảy ra trước đó gồm:

17 giờ 05 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn M = 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.951° vĩ Bắc – 108.182° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

14 giờ 15 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.950° vĩ Bắc – 108.210° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

tức 14 giờ 15 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn M = 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.947° vĩ Bắc – 108.214° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

14 giờ 12 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.930° vĩ Bắc – 108.162° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

2 giờ 06 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.928° vĩ Bắc – 108.167° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Như vậy chỉ trong 24 giờ, Quảng Ngãi và Đà Nẵng đã hứng 13 trận động đất liên tiếp. Nhận định về hiện tượng trên, Viện trưởng Viện Các Khoa học Trái đất, TS Nguyễn Xuân Anh cho biết đây là các trận động đất kích thích.

Theo các nhà khoa học, chuyên gia địa chất, các trận động đất kích thích có thể liên quan tới khai thác mỏ lộ thiên, khai thác hầm lò, khai thác dầu khí, bơm ép-hút nước khi khai thác địa nhiệt và xây dựng các hồ chứa lớn.

Các tham số cơ bản gây ra động đất kích thích gồm sự thay đổi ứng suất, áp lực lỗ rỗng và thể tích hồ chứa. Khi hồ chứa được tích nước, nước có thể thấm xuống sâu, làm gia tăng áp lực lỗ rỗng tại các bề mặt đứt gãy, từ đó làm giảm độ bền trượt cắt dọc theo đứt gãy và có thể kích hoạt các trận động đất.

Phần lớn các trận động đất kích thích phản ứng nhanh xảy ra trong 5 năm đầu sau khi tích nước. Tuy nhiên có nhiều trận động đất thuộc loại này xảy ra hàng chục năm sau khi tích nước.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ.