Sóng biển cao 4m, gió cấp 8-9

Chiều ngày 28/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m.

13 tỉnh, thành ứng phó với gió mạnh trên biển, triều cường Nam Bộ phức tạp. Ảnh: PV

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Danh sách 13 tỉnh, thành cần triển khai các biện pháp ứng phó với mưa dông trên biển gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

3 tỉnh, thành đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 16 giờ qua (từ 23 giờ ngày 27/10 đến 15 giờ ngày 28/10), khu vực các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Huế và Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Đồng 133,4mm (Hà Tĩnh); Bình Điền 141,2mm, Dương Hoà 138,6mm (TP. Huế); Bà Nà1 145mm (TP. Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6h tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Hà Tĩnh: Kỳ Anh, Kỳ Khang; Cẩm Duệ, Cẩm Lạc, Cổ Đạm, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Thạch Xuân

Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, P. Phong Điền, P. Phú Bài; A Lưới 3, A Lưới 4, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, P. Hương Trà, P. Kim Long, P. Kim Trà, P. Phong Thái, Phú Lộc, Vinh Lộc

Đà Nẵng: Bà Nà, Đại Lộc, P. Hải Vân, P. Sơn Trà; Hòa Tiến, Hòa Vang, P. An Khê, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, Sông Vàng.

Nam Bộ lại đối mặt với triều cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) có xu hướng tăng. Mực nước cao nhất ngày 27/10 đạt 4,20m lúc 14h30. Mực nước tại ven biển Nam Bộ đang ở mức cao và có xu hướng tăng. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,25 - 4,30m.

Trong gian đoạn từ ngày 28/10 - 3/11 mực nước tại trạm Vũng Tàu ở mức cao, mực nước cao nhất có thể đạt 4,25 - 4,30m vào các ngày 29 - 30/10. Thời gian triều cường xuất hiện vào sáng sớm và buổi chiều hàng ngày.

Triều cường có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều tối hàng ngày. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.