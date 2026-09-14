13 tỉnh, thành từ Sơn La đến Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 14 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và giông, với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Các khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Mưa to khiến việc đi lại tại một số cung đường ở xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La gặp khó khăn.

Từ chiều 14 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày 16/9, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ cùng các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trước diễn biến mưa lớn trên diện rộng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Sơn La đến Hà Tĩnh theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Rà soát khu vực có nguy cơ, sẵn sàng sơ tán người dân

Các địa phương được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là những nơi đã xuất hiện mưa lớn.

Trên cơ sở đánh giá nguy cơ, địa phương chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết; đồng thời khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố.

Đối với giao thông, các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực nước chảy xiết, nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở.

Việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện được đặt lên hàng đầu, kiên quyết không cho phương tiện và người dân đi qua các khu vực không bảo đảm an toàn.

Các địa phương đồng thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến chính và chủ động chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Kiểm soát an toàn hồ chứa, đê điều và công trình đang thi công

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du.

Đặc biệt, cần chú ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và những hồ chứa xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, các địa phương phải kiểm tra thực tế phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, những vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang.

Công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ được yêu cầu thực hiện nghiêm túc, tăng cường kiểm tra trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, hạn chế nguy cơ phát sinh tình huống phức tạp.

Tăng cường cảnh báo đến người dân

Bên cạnh các giải pháp tại hiện trường, Ban Chỉ đạo yêu cầu địa phương đẩy mạnh thông tin, truyền thông, nhất là thông qua hệ thống thông tin cơ sở, để cập nhật diễn biến thời tiết và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Việc truyền tải thông tin kịp thời nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại qua khu vực nguy hiểm và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về Ban Chỉ đạo qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).