13 tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk đề phòng gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 28/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2- 3 m, biển động.

Dự báo ngày 29/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4 m. Từ đêm 29/10, gió giảm dần. Nhiều vùng biển có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8 và sóng biển cao trên 2 m, tàu thuyền hoạt động trên biển có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trước diễn biến trên, chiều 28/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản số 59 đề nghị UBND 13 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ, Huế có khả năng xuất hiện lũ Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đợt gió mạnh trên biển diễn ra đồng thời với mưa lớn trên đất liền ở Trung Bộ, cùng do không khí lạnh yếu lệch Đông gây ra. Ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa có nơi trên 100 mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã – Phú Lộc (TP Huế) 117,6 mm; trạm Bà Nà (TP Đà Nẵng) 130 mm. Dự báo đến hết ngày 29/10, khu vực này còn mưa phổ biến 30 - 70 mm, cục bộ trên 130 mm; riêng phía Nam Quảng Trị, TP Huế và phía Đông Bắc TP Đà Nẵng mưa 70 - 150 mm, cục bộ trên 250 mm, kèm nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất; từ đêm 29/10 mưa giảm dần. Tại TP Huế, mực nước sông Hương đang lên, theo cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia vào lúc 14h ngày 28/10 tại trạm Kim Long đạt 1,14 m, trên báo động một là 0,14 m. Dự báo đến ngày 29/10, các sông ở Huế có khả năng xảy ra một đợt lũ, đỉnh lũ sông Hương dao động ở mức báo động một - báo động 2; sông Bồ ở quanh mức báo động một. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc TP Huế; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức cấp một.