13 thạc sĩ ở Cần Thơ đã trúng cử trưởng ấp

Tối 15.11, Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết từ 6 giờ 30 phút cùng ngày toàn bộ 1.227 ấp, khu vực trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai bầu trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tính đến 14 giờ, các ấp, khu vực thuộc 103 xã, phường đã hoàn thành việc bầu cử.

Ngày 15.11, toàn bộ 1.227 ấp, khu vực trên địa bàn TP. Cần Thơ đồng loạt triển khai bầu trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kết quả, 1.227 người được bầu trúng cử trưởng ấp, trưởng khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đạt tỉ lệ 100%). Trong số này, có 951 người tái cử (chiếm 77,5%), 276 người được giới thiệu ứng cử mới (chiếm 22,5%).

Về trình độ, có 13 người là thạc sĩ (chiếm 1,06%); đại học là 533 người (chiếm 43,44%); cao đẳng là 76 người (chiếm 6,19%); trung cấp là 250 người (chiếm 20,37%)… Đối với độ tuổi, có 564 người dưới 40 tuổi (chiếm 45,96%); từ 40 - 65 tuổi là 662 người (chiếm 53,95%); có 1 người trên 65 tuổi...

Phường Long Tuyền, TP. Cần Thơ triển khai tuyên truyền về Ngày bầu cử

Cũng trong sáng 15.11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đến dự lễ khai mạc bầu cử trưởng khu vực Bình Dương A (phường Long Tuyền). Khu vực Bình Dương A có 794 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử; có 1 người được giới thiệu ứng cử trưởng khu vực.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đến dự lễ khai mạc bầu cử trưởng khu vực Bình Dương A

Theo báo cáo của UBND phường Long Tuyền, toàn phường có 10.681 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu trưởng khu vực tại 13 khu vực; 13 người được giới thiệu ứng cử, trong đó có 3 nữ; 100% người ứng cử là đảng viên.

Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc bầu trưởng khu vực; tiêu chuẩn người ứng cử, cũng như quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri đại diện hộ gia đình, công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, cử tri đi bầu đạt tỉ lệ cao…

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tặng quà cho các hộ gia đình chính sách ở khu vực Bình Dương A

Dịp này, ông Trương Cảnh Tuyên trao 20 phần quà tặng các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng… trên địa bàn khu vực Bình Dương A.