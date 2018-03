13 phút nghiệt ngã cướp đi 13 mạng người ở vụ cháy chung cư Carina

'Suốt 13 phút không có ai phát hiện. Đau ở chỗ, nếu có người trực hoặc bảo vệ phát hiện thì chỉ cần một bình cứu hỏa nhỏ cũng có thể chặn được thảm họa', đại tá Thông đau đáu nói.

'Một bình chữa cháy nhỏ có thể ngăn vụ cháy ở Carina Plaza' Theo đại tá Nguyễn Minh Thông, vụ cháy tại chung cư Carina Plaza, nếu có người phát hiện ngay từ đầu và chỉ cần một bình chữa cháy nhỏ thì hậu quả không nghiêm trọng đến vậy.

Chia sẻ tại buổi họp báo do UBND TP.HCM tổ chức hôm 29/3, đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, cung cấp thông tin về kết quả điều tra bước đầu vụ hỏa hoạn tại chung cư Carina Plaza.

Theo đó, điểm phát cháy là chiếc Attila, ở lốc 6, nhà để xe ở hầm block A. Khói và tia lửa nhỏ bắt đầu xuất hiện vào lúc 1h1'17s ở nơi gác chân của chiếc xe. Sau hơn 4 phút thì lửa bùng lên. Sau 8 phút thì bùng cao ngang ống thông gió, bắt đầu lan sang các xe khác.

Đúng 13'18s sau, lửa lan ra, bùng phát, hệ thống đèn ở hầm block A tắt. Trong suốt thời điểm này, không có bất cứ người nào tại khu vực phát cháy.

"Ngay lúc đó không có một bóng dáng người nào, suốt 13 phút không có ai phát hiện chuyện này để làm công tác PCCC. Nó đau ở chỗ, nếu có người trực hoặc bảo vệ phát hiện thì chỉ cần một bình cứu hỏa nhỏ cũng có thể chặn được thảm họa", ông Thông đau đáu.

Ông nói thêm chung cư luôn có bộ phận bảo vệ và có các ca trực an ninh. Tất cả các camera đều có màn hình theo dõi. Theo quy định phải có người trực. "Nhưng lúc đó không có ai", đại tá Thông cho hay.Zing.vn liên lạc với nhóm bảo vệ có ca trực tại chung cư Carina rạng sáng 23/3, họ cho hay thời điểm vụ cháy xảy ra có 12 người trực, riêng tầng hầm có 5 người. Sau vụ hỏa hoạn, một bảo vệ tử vong là anh Trần Văn An (sinh năm 1973, ngụ quận 8) sau khi cứu hàng chục cư dân.

Ông Minh, bảo vệ trực tầng trệt, cho hay khi phát hiện sự việc, các bảo vệ được huy động dùng bình cứu hỏa mini để khống chế. "Lửa cháy nhanh, lan từ xe máy sang ôtô. Quá nóng nên anh em phải bỏ chạy. Một số người bắt đầu chạy lên các tầng đập cửa nhà dân báo động", người bảo vệ nhớ lại.

Các bảo vệ này đều thuộc Công ty TNHH bảo vệ dịch vụ Gia Khang, giữ nhiệm vụ trông xe và bảo vệ chung cư. Công ty bảo vệ này được Công ty dịch vụ địa ốc Sài Gòn thuê, phía đã ký hợp đồng với chủ đầu tư của chung cư Carina là Công ty Hùng Thanh.

Chủ đầu tư và cư dân đã vô hiệu hệ thống thoát nạn

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu do ông Thông cung cấp, khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện tất cả cửa thoát hiểm đều mở. Các cửa này vận hành theo nguyên tắc nếu mở góc nhỏ, cửa sẽ tự động đóng. Nhưng nếu mở góc 90 độ, cửa áp sát vào tường thì sẽ mở toang, không tự động đóng lại được.

Ngoài cánh cửa thoát hiểm mở toang khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hệ thống báo cháy tự động có âm thanh không hoạt động, hệ thống phun nước chữa cháy tự động không hoạt động, máy bơm bù áp dùng để phun nước lên tầng cao rồi chảy xuống từng nhà cũng không hoạt động.

Đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, thông báo kết quả điều tra vụ cháy. Ảnh: Phước Tuần.

Từ kết quả điều tra trên, đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, kết luận có 3 nguyên nhân chính gây cháy: Báo cháy chậm, hệ thống PCCC không hoạt động, trách nhiệm của chủ đầu tư và người dân đã làm vô hiệu hệ thống thoát nạn.

Cho đến nay, chủ đầu tư của chung cư Carina, ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Công ty Hùng Thanh, vẫn từ chối làm việc với cơ quan điều tra.

"Ngày 25/3, 2 ngày sau vụ cháy, ông Tùng nhập viện, hiện điều trị tại bệnh viện Triều An. Công an đã có giấy triệu tập nhưng ông này từ chối đến vì lý do sức khỏe. Sáng 29/3, cơ quan cảnh sát điều tra đã cử người đến gặp, nhưng ông Tùng từ chối tiếp xúc", đại tá Nguyễn Minh Thông thông tin.

- 1h30 sáng 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

- 9h sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe máy ở tầng hầm.

- Tối 26/3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

