13 phút giải cứu chủ xe tải bị cabin đè trong lúc sửa chữa

Ngày 9/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa giải cứu thành công một người đàn ông bị mắc kẹt dưới cabin xe tải trong quá trình kiểm tra, sửa chữa phương tiện, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 19h18 ngày 7/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo về vụ tai nạn xảy ra tại khu vực phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, khiến một người bị mắc kẹt dưới cabin xe tải.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trấn an nạn nhân sau khi đưa ra khỏi gầm xe.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình kiểm tra, sửa chữa xe tải mang biển kiểm soát 11C-019.89, cabin xe bất ngờ sập xuống, đè lên người ông Vũ Xuân Huy (sinh năm 1992), chủ phương tiện, trú tại tổ 5, phường Đức Xuân. Nạn nhân mắc kẹt ở khu vực phía dưới cabin, gần bánh xe bên phụ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng một xe cứu nạn, cứu hộ và một xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khi đánh giá tình hình, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án giải cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ sử dụng các thiết bị banh, cắt thủy lực chuyên dụng để từng bước kẹp, cắt và tháo dỡ các cấu kiện của xe, tạo khoảng trống tiếp cận nạn nhân.

Đến 19h31 cùng ngày, lực lượng chức năng đưa ông Huy ra khỏi vị trí mắc kẹt an toàn, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu.

Việc triển khai lực lượng kịp thời, sử dụng hiệu quả các thiết bị chuyên dụng đã giúp nạn nhân nhanh chóng thoát khỏi vị trí nguy hiểm, hạn chế nguy cơ đe dọa tính mạng.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong quá trình kiểm tra, sửa chữa phương tiện. Người dân cần tuân thủ các quy trình kỹ thuật, thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm soát chắc chắn các bộ phận, thiết bị trước khi tiến hành sửa chữa để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.