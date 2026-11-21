Sáng 21/11, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập Đỏ và Luật Việc làm.

Đáng chú ý, Luật bổ sung ngày 27/7 (Ngày Tổ quốc tri ân-Ngày Thương binh, liệt sỹ) và ngày 24/11 (Ngày Văn hóa Việt Nam) là ngày nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương của người lao động. Như vậy từ năm 2027, người lao động có 13 ngày nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương./.