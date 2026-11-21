Đáng chú ý, Luật bổ sung ngày 27/7 (Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ) và ngày 24/11 (Ngày Văn hóa Việt Nam) là ngày nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương của người lao động. Như vậy từ năm 2027, người lao động có 13 ngày nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Báo Tin tức và Dân tộc/TTXVN