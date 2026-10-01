13 đội tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử và Trích đoạn cải lương An Giang

Ban Tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban Giám khảo liên hoan.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự liên hoan.

Liên hoan diễn ra nhân kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), với sự tham gia của 13 đội.

Các đội mang đến những tiết mục về quê hương đổi mới, tinh thần chung sức xây dựng cộng đồng, gìn giữ nếp sống đẹp và khát vọng vươn lên.

Phần thi diễn của đơn vị U Minh Thượng.

Thông qua tiếng đờn, câu ca và các trích đoạn cải lương, liên hoan góp phần đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, lưu giữ ký ức văn hóa, gắn kết cộng đồng và trao truyền nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương cho các thế hệ.

Liên hoan diễn ra đến ngày 3/10, tổng kết và trao thưởng vào tối cùng ngày.