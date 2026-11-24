Quốc hội quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026 - 2030.

Ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”

Ngày 24/4/2026, với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”; quy định nguồn lực phát triển văn hóa; cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hoá...

Cụ thể, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam gồm 13 Điều, quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam.

Bảo tàng Hải dương học được miễn phí tham quan ngày 24/11.

Nghị quyết nêu rõ: Ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Lý do chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam

Trước đó, tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Theo Bộ VHTTDL, ngày 24/11 gắn với một dấu mốc đặc biệt của đời sống văn hóa dân tộc. Đó là ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn cùng hơn 200 đại biểu là các nhà văn hóa trên toàn quốc tham dự Hội nghị.

Đây là dấu mốc vô cùng quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ nói riêng.

13 địa điểm miễn phí thăm quan vào ngày Văn hóa Việt Nam

Danh sách các điểm được miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo Thông tư 167/2026/TT-BTC miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo quy định, 13 địa điểm miễn phí tham quan gồm: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã, Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Tam Đảo và Vườn quốc gia Yok Don.

Thông tư 167 quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm đối với các địa điểm nêu trên.

Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí, không nằm trong danh sách 13 địa điểm được miễn phí theo thông tư này.

Việc miễn phí tham quan nhằm tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và thiên nhiên; khuyến khích nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tìm hiểu di sản và góp phần lan tỏa ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đây là quy định tại Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông.