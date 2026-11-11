13 điểm di tích, bảo tàng, vườn quốc gia miễn phí vé vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 10-11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) hằng năm. Theo đó, tổ chức, cá nhân khi tham quan tại các địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư sẽ được miễn phí vé vào cửa trong ngày này.

Dinh Độc Lập có thể nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm đêm, sử dụng công nghệ chiếu sáng nghệ thuật để làm nổi bật các chi tiết mang giá trị biểu tượng. Ảnh: Trung Pham/Getty Images

Cụ thể, có 8 bảo tàng được áp dụng chính sách miễn phí tham quan, gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh đó, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập cũng nằm trong danh sách được miễn phí vé tham quan. Đây là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, gắn với sự kiện kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30-4-1975.

Đối với các điểm tham quan thiên nhiên, chính sách áp dụng tại 4 vườn quốc gia, gồm: Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn.

Trước đó, ngày 24-4-2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo nghị quyết, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này. Đồng thời, nghị quyết đặt ra chủ trương miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.