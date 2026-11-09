13 Di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh

Một Văn bia Phố Hiến tại Văn Miếu Xích Đằng.

41 văn bia Phố Hiến và 43 bản ma nhai trên núi Non Nước vừa được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với việc có thêm 2 Di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, đến nay Việt Nam đã có 13 Di sản tư liệu được UNESCO ghi danh (gồm 4 Di sản tư liệu trong Danh mục thế giới và 9 Di sản tư liệu trong Danh mục khu vực châu Á-Thái Bình Dương).

Vào lúc 15 giờ 20 ngày 5-11-2026 (giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 11 diễn ra ở Jakarta (Indonesia), Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) đã thông qua hai hồ sơ "Văn bia Phố Hiến", tỉnh Hưng Yên và "Ma nhai trên núi Non Nước", tỉnh Ninh Bình.

41 văn bia Phố Hiến và 43 bản ma nhai trên núi Non Nước vừa được UNESCO ghi danh, bổ sung những tư liệu có giá trị về lịch sử, giao lưu văn hóa và đời sống xã hội Việt Nam trong dòng chảy khu vực.