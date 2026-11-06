13 di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh
Vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 5/11/2026, tại Kỳ họp thứ 11 diễn ra ở thành phố Jakarta (Indonesia), Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) đã thông qua việc ghi danh 2 hồ sơ “Văn bia phố Hiến”, tỉnh Hưng Yên và “Ma nhai trên núi Non Nước” tỉnh Ninh Bình vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Như vậy, đến nay Việt Nam có 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/13-di-san-tu-lieu-cua-viet-nam-duoc-unesco-ghi-danh-post1400596.html