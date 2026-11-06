13 di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh

Tại xã biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái đang được duy trì thông qua các lớp truyền dạy và hoạt động văn nghệ tại cộng đồng. Không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, những hoạt động này còn tạo môi trường để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận, thực hành và tiếp nối các giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.