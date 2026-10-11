13 bộ phim điện ảnh vượt mốc 100 triệu USD tại Bắc Mỹ

Tại phòng vé Bắc Mỹ, cột mốc 100 triệu USD vẫn được xem là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá sức hút của một bộ phim. Tuy nhiên, việc chạm mốc này không đồng nghĩa mọi tác phẩm đều đạt lợi nhuận, đặc biệt khi kinh phí sản xuất của nhiều dự án bom tấn hiện đã vượt xa con số 100 triệu USD. Dù vậy, đây vẫn là dấu hiệu đáng chú ý cho thấy một bộ phim có khả năng thu hút lượng lớn khán giả tại thị trường điện ảnh quan trọng nhất thế giới.

Tính đến ngày 8/10, Spider-Man: Brand New Day là bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2026 tại Bắc Mỹ với hơn 954 triệu USD, đồng thời vượt 2,5 tỷ USD trên toàn cầu. Ngoài tác phẩm về Người Nhện, The Super Mario Galaxy Movie, Michael, Toy Story 5 và The Odyssey là 4 bộ phim khác đã vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu trong năm nay.

Danh sách dưới đây tổng hợp những bộ phim đã vượt mốc 100 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong năm 2026. Con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng khi nhiều dự án lớn vẫn còn lịch phát hành trong những tháng cuối năm.

1. Resident Evil

Resident Evil vượt mốc 100 triệu USD tại Bắc Mỹ sau 10 ngày công chiếu.

Resident Evil do Zach Cregger đạo diễn, với Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser và Will Merrick tham gia diễn xuất, kể về một người giao hàng nhận nhiệm vụ chuyển một kiện hàng đến một bệnh viện nằm biệt lập.

Tại đây, anh bị cuốn vào một vụ bùng phát dịch bệnh và phải chiến đấu với hàng loạt sinh vật đột biến để sống sót. Bộ phim mất 10 ngày để vượt mốc 100 triệu USD, đạt cột mốc vào ngày 27/9. Tính đến nay, tác phẩm thu 125.013.734 USD tại Bắc Mỹ và 245.513.734 USD trên toàn cầu.

2. Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day dẫn đầu phòng vé 2026 với hơn 954 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Spider-Man: Brand New Day do Destin Daniel Cretton đạo diễn, quy tụ Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Jacob Batalon, Sadie Sink và Florence Pugh.

Phim xoay quanh Peter Parker khi anh sống một mình và tiếp tục hoạt động với tư cách Người Nhện sau khi bị mọi người lãng quên. Áp lực ngày càng lớn khiến cuộc sống của Peter thay đổi theo hướng nguy hiểm, trong khi một kẻ thù quyền lực xuất hiện. Đây là bộ phim đạt 100 triệu USD nhanh nhất danh sách khi chỉ mất một ngày, vào 31/7. Tác phẩm hiện thu 954.528.523 USD tại Bắc Mỹ và 2.505.528.523 USD trên toàn cầu.

3. Moana

Moana là một trong những phim gia đình đạt hơn 100 triệu USD doanh thu nội địa.

Moana của đạo diễn Thomas Kail kể về cô gái trẻ dũng cảm rời hòn đảo quê hương lần đầu tiên và bắt đầu chuyến phiêu lưu trên biển cùng Maui, một á thần có khả năng biến hình.

Cả hai phải tìm cách hóa giải một lời nguyền nguy hiểm. Phim có sự tham gia của Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia, Rena Owen, John Tui và Frankie Adams. Sau 17 ngày công chiếu, tác phẩm vượt mốc 100 triệu USD vào ngày 26/7, hiện đạt 126.229.663 USD tại Bắc Mỹ và 323.645.663 USD trên toàn cầu.

4. The Odyssey

The Odyssey của Christopher Nolan thu hơn 620 triệu USD tại Bắc Mỹ và hơn 1,7 tỷ USD toàn cầu.

The Odyssey của Christopher Nolan quy tụ dàn diễn viên gồm Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, John Leguizamo, Zendaya và Charlize Theron.

Bộ phim kể về hành trình nguy hiểm của Odysseus trở về Ithaca sau cuộc chiến thành Troy. Trên đường đi, nhân vật phải đối mặt với hàng loạt sinh vật và thử thách huyền thoại như Cyclops Polyphemus, những nàng Siren và Calypso. Tác phẩm chỉ mất 3 ngày để vượt mốc 100 triệu USD, vào ngày 19/7, đồng thời đạt 620.461.595 USD tại Bắc Mỹ và 1.767.960.595 USD trên toàn cầu.

5. Minions and Monsters

Minions and Monsters vượt mốc 100 triệu USD sau 11 ngày ra rạp.

Minions and Monsters do Pierre Coffin đạo diễn, với sự tham gia lồng tiếng của Pierre Coffin, Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges và Jesse Eisenberg.

Lấy bối cảnh Hollywood những năm 1920, bộ phim theo chân các Minion trong hành trình tìm kiếm những sinh vật đáng sợ để thực hiện một bộ phim về quái vật. Sau khi kết bạn với một sinh vật màu xanh và vô tình giải phóng những con quái vật, nhóm Minion phải tìm cách cứu cả hành tinh. Phim vượt mốc 100 triệu USD sau 11 ngày, vào ngày 11/7, với doanh thu hiện đạt 183.171.260 USD tại Bắc Mỹ và 523.559.980 USD toàn cầu.

6. Disclosure Day

Disclosure Day của Steven Spielberg đạt hơn 116 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.

Disclosure Day của đạo diễn Steven Spielberg có sự góp mặt của Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson và Colman Domingo.

Bộ phim đặt ra câu hỏi về khả năng con người phát hiện ra rằng chúng ta không phải dạng sống duy nhất trong vũ trụ và được chứng minh điều đó bằng những bằng chứng không thể chối cãi. Tác phẩm đạt 100 triệu USD sau 22 ngày, vào ngày 3/7, với doanh thu 116.636.645 USD tại Bắc Mỹ và 241.492.397 USD trên toàn cầu.

7. Scary Movie

Scary Movie mang về hơn 108 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ.

Scary Movie do Michael Tiddes đạo diễn, với Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris và Regina Hall tham gia diễn xuất.

Bộ phim tiếp tục khai thác những tình huống hỗn loạn xoay quanh các nhân vật khi họ đối mặt với kẻ sát nhân, quái vật và những thế lực siêu nhiên. Tác phẩm vượt mốc 100 triệu USD sau 21 ngày, vào ngày 25/6, hiện đạt 108.277.762 USD tại Bắc Mỹ và 231.886.052 USD trên toàn cầu.

8. Toy Story 5

Toy Story 5 đạt hơn 480 triệu USD tại Bắc Mỹ và vượt 1,1 tỷ USD trên toàn cầu.

Toy Story 5 do Andrew Stanton và Kenna Harris đồng đạo diễn, với Tom Hanks, Tim Allen và Joan Cusack trở lại lồng tiếng cho các nhân vật quen thuộc.

Woody, Buzz, Jessie cùng những người bạn phải đối mặt với một mối đe dọa mới khi các thiết bị điện tử xuất hiện và làm thay đổi cách trẻ em vui chơi. Bộ phim chỉ mất 2 ngày để vượt mốc 100 triệu USD, vào ngày 20/6. Tác phẩm hiện thu 480.294.461 USD tại Bắc Mỹ và 1.148.032.461 USD trên toàn cầu.

9. Backrooms

Backrooms của A24 thu hơn 197 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Backrooms của đạo diễn Kane Parsons có sự tham gia của Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve và Mark Duplass.

Phim kể về một nhà trị liệu buộc phải bước vào một chiều không gian nằm ngoài thực tại sau khi bệnh nhân của cô biến mất tại đây. Tác phẩm vượt mốc 100 triệu USD sau 6 ngày, vào ngày 3/6, với doanh thu 197.523.513 USD tại Bắc Mỹ và 400.685.080 USD trên toàn cầu.

10. Obsession

Obsession đạt hơn 263 triệu USD doanh thu tại Bắc Mỹ và hơn 519 triệu USD toàn cầu.

Obsession do Curry Barker đạo diễn, quy tụ Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson và Megan Lawless. Phim kể về một chàng trai tìm cách giành được tình cảm của người mình yêu bằng cách phá vỡ lời nguyền bí ẩn “One Wish Willow”.

Tuy nhiên, sau khi điều ước trở thành hiện thực, anh nhận ra mong muốn của mình đi kèm một cái giá đen tối. Bộ phim đạt 100 triệu USD sau 17 ngày, vào ngày 31/5, với tổng doanh thu 263.451.715 USD tại Bắc Mỹ và 519.159.799 USD trên toàn cầu.

11. Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Star Wars: The Mandalorian and Grogu vượt mốc 100 triệu USD chỉ sau 5 ngày.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu do Jon Favreau đạo diễn, với Pedro Pascal, Brendan Wayne, Lateef Crowder và Sigourney Weaver tham gia.

Phim tiếp tục theo chân Mandalorian Din Djarin và người học trò Grogu trong một cuộc phiêu lưu mới thuộc vũ trụ Star Wars. Tác phẩm vượt mốc 100 triệu USD sau 5 ngày, vào ngày 26/5, đạt 177.730.060 USD tại Bắc Mỹ và 345.602.060 USD trên toàn cầu.

12. The Devil Wears Prada 2

The Devil Wears Prada 2 thu hơn 220 triệu USD tại Bắc Mỹ.

The Devil Wears Prada 2 do David Frankel đạo diễn, với Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci trở lại.

Andy Sachs tái ngộ Miranda Priestly trong bối cảnh cả hai phải đối mặt với những thay đổi trong sự nghiệp khi ngành xuất bản tạp chí truyền thống ngày càng suy giảm. Bộ phim mất 7 ngày để vượt mốc 100 triệu USD, vào ngày 7/5, hiện thu 220.556.651 USD tại Bắc Mỹ và 693.205.651 USD trên toàn cầu.

13. Michael

Michael vượt 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu, trở thành một trong những phim ăn khách nhất năm.

Michael của đạo diễn Antoine Fuqua tái hiện những năm tháng đầu đời của Michael Jackson, ngôi sao âm nhạc được mệnh danh là “Vua nhạc Pop”.

Phim có sự tham gia của Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo, Nia Long cùng nhiều diễn viên khác. Tác phẩm vượt mốc 100 triệu USD chỉ sau 4 ngày, vào ngày 27/4, sau đó đạt 372.303.388 USD tại Bắc Mỹ và 1.028.703.388 USD trên toàn cầu.

14. The Super Mario Galaxy Movie

The Super Mario Galaxy Movie đạt hơn 429 triệu USD tại Bắc Mỹ và vượt 1 tỷ USD toàn cầu.

The Super Mario Galaxy Movie do Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc và Fabien Polack đạo diễn, với dàn diễn viên lồng tiếng gồm Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Brie Larson, Jack Black, Benny Safdie, Keegan-Michael Key và Donald Glover.

Trong phim, Mario bước vào không gian, khám phá những thế giới ngoài vũ trụ quen thuộc và đối mặt với hàng loạt thử thách mới. Tác phẩm vượt mốc 100 triệu USD sau 3 ngày, vào ngày 3/4, hiện thu 429.814.610 USD tại Bắc Mỹ và 1.012.370.119 USD trên toàn cầu.