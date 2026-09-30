13 bị cáo lĩnh án vì mang dao tự chế, ném vỏ chai bia gây rối ở Mỹ Tho

Các bị cáo tại Hội đồng xét xử.

Theo đó, bị cáo Lê Nguyễn Gia Bảo (SN 2005) chịu mức án nặng nhất là 2 năm 9 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt 3 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003) bị phạt 2 năm 9 tháng tù, bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng "tái phạm".

6 bị cáo bị phạt 2 năm 6 tháng tù gồm: Nguyễn Trung Nghĩa, Nguyễn Trần Tuấn Anh, Lâm Quốc Thịnh, Nguyễn Đức Lợi, Lê Tấn Tường và Phạm Minh Sang. 2 bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Khôi và Nguyễn Phú Nhất bị phạt 2 năm 3 tháng tù. 3 bị cáo Nguyễn Hòa Hiếu, Hoàng Công Phúc và Lữ Hoàng Thiên Ân cùng bị phạt 2 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21-3-2026, nhóm bị cáo cùng chuẩn bị dao tự chế, vỏ chai bia thủy tinh, sử dụng xe mô tô tháo, che biển số để lưu thông, tìm kiếm, khiêu khích và rượt đuổi các nhóm thanh niên mà họ nghi thuộc Phường 2 (TP Mỹ Tho cũ).

Hành vi của nhóm diễn ra trong thời gian dài, qua 18 tuyến đường và nhiều địa điểm công cộng, gồm 5 khu vực chợ, 2 khu vực cầu, cùng các khu vực bờ kè, đường phố. Tại khu vực Chợ Cũ, trước quán hủ tiếu "9 Ngoan" nơi có người đang ăn uống, các bị cáo ném vỏ chai bia khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy...

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ đồng phạm giản đơn, giữa các bị cáo không có sự tổ chức, phân công chặt chẽ mà cùng tham gia trên cơ sở thống nhất ý chí. Trong đó, Trung Nghĩa, Gia Bảo và Tuấn Anh giữ vai trò tích cực hơn khi tham gia từ khâu chuẩn bị, sử dụng và phân phối hung khí, vỏ chai bia; các bị cáo còn lại có vai trò và mức độ tham gia thấp hơn.

Với tính chất công khai, liên tục, nhiều người tham gia, sử dụng dao tự chế và vỏ chai thủy tinh tại nhiều nơi công cộng, hành vi của các bị cáo được xác định xâm phạm nghiêm trọng trật tự, an toàn công cộng, thuộc trường hợp "dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách" theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Riêng Bảo bị truy tố thêm theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.