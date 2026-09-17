128 đầu mối, công ty của 31 quốc gia đăng ký trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Theo báo cáo của Ban tổ chức, triển lãm năm nay có diện tích khoảng 123.800m2, chia làm 7 khu vực chính, gồm: khu trưng bày ngoài trời; khu trưng bày trong nhà; khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự; khu giới thiệu sản phẩm kinh tế-quốc phòng và văn hóa 3 miền; khu đón tiếp khách VIP; khu khán đài, sân biểu diễn; các khu vực chung.

Dự kiến, các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trưng bày tại triển lãm có nhiều chủng loại đa dạng, phong phú, nhiều sản phẩm mới so với các kỳ triển lãm trước.

Đến nay, Ban tổ chức đã gửi thư mời các đối tác thuộc 56 quốc gia tham gia triển lãm; mời Bộ Quốc phòng Lào và Trung Quốc tham gia trưng bày tại Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế-quốc phòng và văn hóa 3 miền; tổ chức thành công lớp tập huấn lần thứ nhất cho 145 sĩ quan liên lạc, phiên dịch, học viên trong quân đội tham gia phục vụ triển lãm.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu tại hội nghị.

Các phương án phục vụ triển lãm đã hoàn tất. Khu vực bảo đảm ăn uống có thể phục vụ 5.000-7.000 suất ăn/bữa; bảo đảm luồng cơ động thông suốt cho xe cứu hỏa, cứu thương, tiếp phẩm; khu vực bảo đảm quân y gồm 2 gian hồi sức cấp cứu bên ngoài, 1 gian cấp cứu phía trong. Ban tổ chức đã phối hợp Học viện Quân y và Viện Y học cổ truyền Quân đội triển khai Gian trải nghiệm quân y (y học cổ truyền) giới thiệu tới khách tham quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10 đến 13/12/2026 tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Tính đến đầu tháng 9/2026, đã có 128 đầu mối, công ty đến từ 31 quốc gia như: Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc... đăng ký tham gia trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là một trong những hoạt động có ý nghĩa về đối ngoại quốc phòng; được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.